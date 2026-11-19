Premierul Luca Niculescu i-a încurajat pe investitorii francezi să continue să investească în România și să participe la proiectele care pot contribui la dezvoltarea economiei.

Într-un mesaj publicat joi pe pagina sa de Facebook, după participarea la Forumul de afaceri franco-român „Nouvelle Europe Forum 2030”, acesta a scris că „avem oameni bine pregătiți, resurse și dorința de a construi o economie mai puternică și mai competitivă”.

„Investițiile bune înseamnă locuri de muncă mai bine plătite și o viață mai bună pentru români. Astăzi, la Forumul de afaceri franco-român «Nouvelle Europe Forum 2030», le-am vorbit investitorilor despre potențialul României. Avem oameni bine pregătiți, resurse și dorința de a construi o economie mai puternică și mai competitivă”, a transmis premierul.

Acesta a vorbit și despre relația dintre România și Franța, precizând că „ne leagă o istorie comună, legături culturale și umane profunde, valori și idealuri împărtășite”. Potrivit premierului, Franța a avut un rol important în modernizarea României, „iar cultura și limba franceză au lăsat o amprentă puternică asupra societății românești”.

Schimburile comerciale dintre România și Franța au ajuns la aproximativ 13 miliarde de euro

Premierul a scris pe scurt și despre relația economică dintre cele două state.

Schimburile comerciale bilaterale au ajuns la aproximativ 13 miliarde de euro, iar companiile franceze activează în mai multe sectoare importante ale economiei românești, „contribuind la dezvoltarea economiei și la crearea de locuri de muncă în România”, potrivit premierului.

„Ne-am asumat relansarea economiei, iar comunitatea de afaceri franco-română este un partener important în acest efort”, a precizat premierul.

Ce își propune România până în 2030

Luca Niculescu a prezentat și câteva dintre domeniile în care România vrea să atragă investiții și să dezvolte proiecte importante în următorii ani. Printre acestea se numără energia, infrastructura de transport, industria de apărare și digitalizarea.

Premierul a spus că obiectivul Guvernului este ca, până în 2030, economia României să devină mai competitivă. „I-am invitat pe investitorii francezi să continue să aibă încredere în România și să participe la proiectele care vor contribui la dezvoltarea țării noastre”, a transmis acesta.

Potrivit lui Niculescu, România și Franța au „o istorie bogată împreună, un parteneriat solid în prezent și multe lucruri de construit pentru viitor. Ușa Guvernului le va rămâne mereu deschisă!”.