Te gândești de ceva timp să începi să investești, dar nu știi exact care este primul pas? Poate ai auzit despre acțiuni și ETF-uri, ai citit câteva articole despre bursă, dar încă te întrebi cum ajung, de fapt, banii tăi într-un cont de investiții. Vestea bună este că acest proces poate fi mult mai simplu decât îți imaginezi. Prin aplicația XTB, îți poți alimenta contul direct de pe telefon, inclusiv cu cardul bancar, fără comision de depunere perceput de XTB, iar banii pot ajunge instant în cont.

Cel mai probabil folosești deja telefonul pentru a face cumpărături, pentru a plăti facturi sau pentru a transfera bani. Atunci de ce ar trebui să fie mai complicat să îți alimentezi un cont de investiții? Dacă până acum ai amânat momentul pentru că nu știai cum să transferi banii, cât durează sau ce taxe trebuie să plătești, află că ai la dispoziție mai multe variante, în funcție de ceea ce îți este mai comod.

XTB a eliminat comisionul de depunere cu cardul bancar, astfel încât să îți poți alimenta contul fără să plătești o taxă către broker pentru această operațiune. În plus, după confirmarea cu succes a plății, banii sunt disponibili în câteva momente în cont. Ține cont totuși că banca emitentă a cardului poate aplica propriile comisioane, în funcție de condițiile pe care le ai cu aceasta.

Cu cardul, prin transfer bancar sau din eWallet. Tu alegi cum îți alimentezi contul

Dacă vrei să îți alimentezi contul cât mai repede, poți folosi cardul bancar, direct din aplicația XTB. Pașii sunt simpli: deschizi aplicația, intri în secțiunea „Portofoliu”, apeși pe „Adaugă fonduri” și alegi opțiunea de plată cu cardul. Introduci suma dorită, confirmi plata și, după procesarea acesteia, banii ajung în câteva momente în contul tău.

Preferi să faci un transfer bancar obișnuit? Ai și această posibilitate. În aplicația XTB găsești datele bancare necesare, pe care le poți folosi pentru a trimite bani din contul tău bancar. Practic, faci un transfer la fel cum ai proceda atunci când trimiți bani către un alt cont, inclusiv prin ordin de plată (OP).

XTB nu percepe comision pentru această metodă, însă banca ta poate aplica anumite taxe. Spre deosebire de plata cu cardul, transferul bancar nu este neapărat instant. De regulă, banii ajung în două-trei zile lucrătoare, în funcție de bancă și de momentul în care faci transferul.

Dacă folosești deja eWallet XTB, adică portofelul electronic disponibil în aplicație, poți transfera fondurile disponibile și către contul tău de investiții, conform condițiilor serviciului. Astfel, fie că preferi rapiditatea cardului, un transfer bancar clasic sau utilizarea portofelului electronic, poți alege varianta care ți se potrivește.

Trebuie să ai mulți bani ca să începi? Nu neapărat

Poate te-ai gândit că, pentru a deschide și alimenta un cont de investiții, ai nevoie de câteva mii de lei sau chiar de euro. În realitate, XTB nu impune o sumă minimă pentru prima depunere. Tu alegi cât dorești să transferi, în funcție de bugetul tău.

Desigur, acest lucru nu înseamnă că poți cumpăra orice acțiune sau ETF cu orice sumă. Unele instrumente financiare au propriile valori minime de cumpărare; și mai este un lucru important: nu trebuie să investești imediat după ce ai alimentat contul.

Poți depune bani, poți explora aplicația și poți analiza instrumentele disponibile înainte să decizi dacă și în ce vrei să investești. De exemplu, dacă te interesează să cumperi acțiuni, adică mici părți dintr-o companie, sau ETF-uri, adică fonduri care îți pot oferi acces la mai multe investiții printr-un singur instrument, poți începe prin a înțelege cum funcționează acestea și ce riscuri presupun.

XTB îți pune la dispoziție și materiale educaționale care te pot ajuta să te familiarizezi cu piața de capital, chiar dacă nu ai mai investit până acum.

Primul pas poate fi simplu, însă decizia de a investi merită luată cu atenție

Să îți alimentezi contul de investiții nu înseamnă că trebuie să te grăbești să cumperi ceva. Poate vrei să începi cu o sumă mică, poate preferi să te documentezi mai întâi sau poate ai deja un obiectiv financiar pe termen lung. Indiferent de situație, este important să înțelegi că investițiile pot crește sau scădea în valoare și că există riscul să pierzi din banii investiți.

Prin eliminarea comisionului de depunere cu cardul și prin păstrarea transferurilor bancare fără comision perceput de broker, XTB îți oferă mai multă flexibilitate atunci când vrei să îți alimentezi contul.

Iar dacă până acum te-ai întrebat cât de complicat este să faci primul pas către investiții, răspunsul poate fi mai simplu decât te așteptai: deschizi aplicația, alegi cum vrei să transferi banii și decizi în propriul ritm ce faci mai departe.

Pentru că primul pas nu trebuie să fie complicat. Iar ceea ce faci cu banii tăi merită să fie întotdeauna o decizie informată. Descoperă metodele de alimentare și instrumentele disponibile în aplicația XTB.

Investițiile implică riscuri și pot genera pierderi. Investește responsabil.