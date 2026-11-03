Ai economisit o sumă de bani și începi să te întrebi dacă ai putea face mai mult cu ea. Poate te atrage ideea de a investi la bursă, dar nu știi ce să alegi sau poate ai impresia că investițiile sunt pentru cei care urmăresc zilnic piețele și au la dispoziție sume mari.

Lasă-mă să-ți spun că felul în care oamenii pot investi s-a schimbat considerabil. Astăzi, accesul la piețele internaționale încape într-o aplicație, iar unele instrumente permit investiții cu sume reduse. Dar tehnologia nu schimbă un lucru esențial: înainte să îți pui banii să lucreze, trebuie să înțelegi și ce faci cu ei.

Această transformare se vede și în evoluția XTB, companie fondată în Polonia în 2004 și prezentă în România din 2008. Pornită ca broker specializat în tranzacționare, XTB a devenit o aplicație care reunește investiții, instrumente de analiză și servicii pentru gestionarea fondurilor. Compania este listată la Bursa de Valori din Varșovia din 2016, înscrisă în registrele ASF și depășește 2,9 milioane de clienți la nivel global în 2026.

Dincolo de aceste cifre, întrebarea importantă pentru tine este alta: ce poți face concret prin aplicație și cum alegi opțiunile potrivite pentru banii tăi?

Nu trebuie să fii expert ca să explorezi investițiile, dar trebuie să știi ce cumperi

Să presupunem că ai 500 de lei pe care ai putea să îi investești. Poate te gândești la acțiunile unei companii cunoscute, dar nu ești sigur dacă vrei să depinzi de evoluția unei singure afaceri.

Prin XTB ai acces atât la acțiuni internaționale, cât și la ETF-uri, instrumente care pot reuni mai multe companii într-un singur portofoliu. De exemplu, un ETF care urmărește un indice bursier îți poate oferi expunere la zeci sau sute de companii, fără să fie nevoie să le alegi individual.

Aceasta este una dintre diferențele pe care merită să le înțelegi de la început. Dacă investești într-o singură companie, rezultatul depinde în mare măsură de evoluția acesteia. Dacă alegi un ETF care este mai diversificat, expunerea este distribuită între mai multe dețineri. Niciuna dintre variante nu elimină însă riscul pierderilor.

Iar dacă prețul unei acțiuni depășește suma pe care vrei să o investești, XTB oferă și drepturi fracționate pentru anumite instrumente. Astfel, poți obține expunere economică la o parte dintr-o acțiune sau dintr-un ETF, fără să cumperi o unitate întreagă. Drepturile fracționate nu sunt identice cu deținerea directă a unei acțiuni întregi și au riscuri specifice.

Un alt serviciu util reprezintă Planurile de Investiții 2.0. În loc să construiești totul de la zero, poți explora portofolii gata pregătite, cu diferite profiluri de risc, planuri orientate către anumite sectoare sau variante pe care le personalizezi singur. Poți stabili și contribuții recurente, pentru a investi periodic, fără să iei de fiecare dată o nouă decizie de cumpărare.

Totuși, un portofoliu gata pregătit nu este automat potrivit pentru oricine. Înainte să îl alegi, verifică instrumentele din componență, riscul asociat și perioada pentru care intenționezi să investești.

Ce faci cu banii atunci când încă nu ai decis în ce să investești?

Una dintre ideile promovate de XTB la nivel internațional este că o aplicație financiară ar trebui să fie utilă nu doar în momentul în care cumperi sau vinzi un instrument.

De exemplu, dacă ai bani disponibili în cont, dar încă analizezi opțiunile, XTB oferă un beneficiu de tip dobândă* pentru fondurile neinvestite. Acesta se calculează zilnic și se plătește lunar. Ratele sunt variabile, iar oferta aplicabilă în România trebuie verificată înainte de utilizare. XTB este o companie de investiții, nu o bancă, astfel că beneficiul nu trebuie confundat cu dobânda unui depozit bancar.

Compania și-a extins serviciile și prin eWalletul integrat, care-ți permite să gestionezi fonduri în mai multe valute și să utilizezi un card virtual Mastercard pentru plăți. Serviciile de plată și card sunt furnizate de DiPocket UAB, separat de serviciile de investiții ale XTB.

Ideea din spatele acestor funcționalități este simplă: să ai la dispoziție mai multe instrumente pentru administrarea banilor, fără să reduci totul la cumpărarea și vânzarea de acțiuni. Dar fiecare serviciu are propriile condiții, costuri și riscuri. Faptul că sunt accesibile prin aceeași aplicație nu înseamnă că funcționează identic.

Accesul este mai simplu, dar la ce trebuie să fii atent?

Poate cel mai important lucru pentru cineva aflat la început este să nu confunde ușurința cu care poate plasa un ordin cu ușurința de a obține un rezultat bun. În primul rând, verifică ce instrument cumperi. Acțiunile și ETF-urile cu deținere sunt diferite de CFD-uri, produse derivate care implică riscuri ridicate, în special din cauza efectului de levier.

Apoi, uită-te la costurile reale. La XTB, tranzacțiile cu acțiuni și ETF-uri cu deținere beneficiază de comision de 0% pentru un rulaj lunar de până la 100.000 de euro. După acest prag, se aplică un comision de 0,2%, de minimum 10 euro. Pentru tranzacțiile care presupun conversie valutară se poate aplica un cost de 0,5%, iar ETF-urile pot avea propriile cheltuieli interne.

Nu în ultimul rând, stabilește pentru ce investești. Banii de care ai nevoie peste câteva luni pentru o cheltuială importantă nu ar trebui tratați la fel ca economiile pe care le poți păstra investite mai mulți ani, iar o scădere temporară a pieței poate fi mult mai greu de suportat dacă ai investit bani de care depinzi.

XTB pune la dispoziție materiale educaționale, analize de piață și asistență în limba română, resurse pe care le poți folosi înainte să faci prima tranzacție.

În peste două decenii, XTB a trecut de la un broker specializat la o aplicație care încearcă să răspundă mai multor nevoi financiare, de la investiții și planificare până la gestionarea fondurilor. Pentru utilizatorii din România, această evoluție înseamnă mai multe opțiuni și un acces mai simplu la piețele internaționale.

Dar poate cea mai utilă schimbare este că nu mai trebuie să începi prin a cumpăra ceva. Poți începe prin a înțelege ce opțiuni ai, cât te costă și ce riscuri ești dispus să îți asumi, iar atunci când vine momentul unei decizii, vei ști mai bine de ce o iei!

*XTB este autorizată ca firmă de investiții și nu ca instituție bancară, motiv pentru care nu poate acorda dobândă clasică, așa cum este aceasta reglementată de BNR. În acest context, clienții vor primi un beneficiu tip dobândă, care funcționează în manieră similară cu dobânda reglementată de BNR. Ratele de dobândă actuale pot fi consultate aici: www.xtb.com/ro/dobanda. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.

Imagine modificată cu AI.