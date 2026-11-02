Te-ai întrebat vreodată cum ar putea arăta banii tăi peste 15 ani dacă ai începe să investești astăzi? Dar și ce s-ar întâmpla dacă piețele financiare ar evolua în direcția opusă așteptărilor tale? În investiții, timpul poate conta la fel de mult ca suma alocată, însă rezultatul depinde întotdeauna de evoluția piețelor și de riscurile asumate.

De multe ori, decizia de a investi este amânată până la următoarea creștere salarială, până când economiile devin mai consistente sau până când contextul economic pare mai stabil. Însă, în timp ce aștepți condițiile ideale, timpul trece, iar obiectivele financiare se pot schimba. Nu există un moment perfect pentru toți investitorii, dar există modalități prin care poți înțelege mai bine ce impact pot avea deciziile tale pe termen lung.

Trei scenarii ipotetice arată cum ar putea evolua banii investiți periodic pe termen lung, în funcție de direcția piețelor financiare. Fie că vorbim despre creșteri, stagnare sau scăderi, exemplele evidențiază atât rolul timpului, cât și riscurile investițiilor. Iar prin aplicația XTB, poți explora acțiuni și ETF-uri și poți investi inclusiv cu sume mici.

Ce se întâmplă cu 300 de lei investiți lunar timp de 15 ani?

Să presupunem că investești 300 de lei în fiecare lună, timp de 15 ani. La finalul perioadei, contribuțiile tale ar însuma 54.000 de lei. Valoarea portofoliului poate fi însă diferită, în funcție de evoluția piețelor financiare.

Într-un scenariu favorabil, cu un randament anual ipotetic de 5%, capitalizat lunar, valoarea portofoliului ar putea ajunge la aproximativ 80.000 de lei. Diferența de aproximativ 26.000 de lei ar reprezenta câștigul teoretic rezultat din evoluția investițiilor.

Într-un scenariu neutru, în care randamentul ar fi de 0%, portofoliul ar avea o valoare nominală de 54.000 de lei, egală cu totalul contribuțiilor. Chiar și în această situație, inflația ar putea reduce puterea de cumpărare a banilor acumulați.

Într-un scenariu nefavorabil, cu un randament anualizat ipotetic de -2%, portofoliul ar putea ajunge la aproximativ 46.500 de lei, ceea ce ar însemna o pierdere de aproximativ 7.500 de lei față de suma investită.

Aceste simulări sunt exclusiv ilustrative și presupun randamente constante, contribuții la sfârșitul fiecărei luni și capitalizare lunară, fără taxe, comisioane sau inflație. Ele nu reprezintă prognoze sau garanții. În realitate, evoluția piețelor poate fi mult mai volatilă, iar pierderile pot depăși valorile prezentate.

Cum poate timpul să influențeze investițiile și ce se întâmplă cu banii neinvestiți

Diferențele dintre cele trei scenarii evidențiază importanța timpului și a capitalizării randamentelor. În perioadele favorabile, câștigurile reinvestite pot genera, la rândul lor, alte câștiguri, contribuind la creșterea portofoliului. Totuși, acest mecanism nu garantează profitul, iar valoarea investițiilor poate scădea.

Dar ce se întâmplă cu banii pe care nu ai decis încă să îi investești? XTB oferă un beneficiu de tip dobândă* pentru fondurile neinvestite, disponibile în conturile de investiții în RON, EUR și USD. Acesta se aplică automat soldurilor eligibile, fără o sumă minimă, fiind calculat zilnic și plătit lunar. Clienții noi pot beneficia de rate preferențiale în primele 90 de zile, conform condițiilor aplicabile.

Astfel, chiar și atunci când alegi să păstrezi temporar bani disponibili în cont, poți beneficia de remunerarea acestora. Ratele sunt variabile, pot fi modificate și nu trebuie confundate cu randamentele investițiilor sau cu dobânda unui depozit bancar.

Peste 15 ani, ce va conta mai mult?

Nu poți controla evoluția burselor și nici nu poți anticipa cu certitudine perioadele de creștere sau scădere. Poți însă decide cum îți organizezi bugetul, ce obiective urmărești și cât risc ești pregătit să îți asumi.

Cele trei scenarii arată că investițiile pot avea rezultate foarte diferite, chiar și atunci când contribuțiile sunt identice. Tocmai de aceea, o decizie financiară informată presupune mai mult decât alegerea unui moment de intrare pe piață: presupune înțelegerea instrumentelor, a riscurilor și a propriului orizont investițional.

Pentru cei care doresc să exploreze o abordare structurată, Planurile de Investiții XTB oferă posibilitatea de a construi și gestiona portofolii diversificate de ETF-uri cu 0% comision**, cu alocări adaptate obiectivelor personale. Intră în comunitatea XTB!

*XTB este autorizată ca firmă de investiții și nu ca instituție bancară, motiv pentru care nu poate acorda dobândă clasică, așa cum este aceasta reglementată de BNR. În acest context, clienții vor primi un beneficiu tip dobândă, care funcționează în manieră similară cu dobânda reglementată de BNR. Ratele de dobândă actuale pot fi consultate aici: www.xtb.com/ro/dobanda.

**0% comision pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR. Tranzacțiile efectuate după depășirea acestui prag vor avea un comision de 0.2% (minim 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0.5%.

Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.

Imagine generată cu AI.