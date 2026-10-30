Imaginează-ți că îți verifici telefonul și descoperi o plată pe care nu ai făcut-o sau că un mesaj aparent trimis de o instituție financiară îți cere urgent datele contului. În câteva secunde, confortul de a-ți gestiona banii online se poate transforma în îngrijorare. Cât de protejați sunt, de fapt, banii tăi în mediul digital?

Astăzi, telefonul îți oferă acces aproape instantaneu la economii, investiții și plăți. Dar odată cu această libertate crește și nevoia de securitate. O parolă nu mai este suficientă: contează să poți verifica tranzacțiile, să protejezi accesul la cont și să reacționezi rapid atunci când ceva nu pare în regulă.

XTB, una dintre principalele aplicații europene de investiții, prezentă și în România, pune accent pe aceste nevoi prin măsurile de securitate ale contului și prin serviciul eWallet, care oferă utilizatorilor instrumente pentru gestionarea banilor și controlul cardului direct din aplicație.

O parolă nu mai este suficientă. Cum îți poți proteja contul XTB

Una dintre măsurile importante pentru reducerea riscului de acces neautorizat este autentificarea în doi factori (2FA). Aceasta presupune o verificare suplimentară a identității utilizatorului, pe lângă introducerea parolei, astfel încât simpla cunoaștere a datelor de conectare să nu fie suficientă pentru accesarea contului.

XTB oferă posibilitatea utilizării autentificării în doi pași, inclusiv prin coduri temporare generate de aplicații dedicate, precum Google Authenticator sau Microsoft Authenticator. Aceste coduri au o valabilitate limitată și reprezintă un nivel suplimentar de protecție împotriva accesului neautorizat. Utilizatorii pot avea la dispoziție și autentificarea prin SMS, în funcție de opțiunile aplicabile contului.

Totuși, nici cele mai avansate mecanisme de securitate nu pot elimina complet riscul fraudelor. De aceea, este esențial să nu comunici niciodată parolele sau codurile de verificare, să eviți accesarea link-urilor suspecte și să verifici autenticitatea mesajelor care-ți solicită informații financiare.

Ce faci dacă observi o tranzacție suspectă? Controlul cardului, direct din aplicație

Imaginează-ți că primești o notificare privind o plată pe care nu îți amintești să o fi efectuat. Într-o astfel de situație, timpul de reacție poate fi important, iar posibilitatea de a interveni rapid asupra cardului reprezintă un avantaj practic.

Prin eWallet-ul disponibil în ecosistemul XTB, utilizatorii pot gestiona cardul virtual direct din aplicație, inclusiv prin blocarea temporară a acestuia atunci când există suspiciuni privind securitatea datelor. În funcție de situație, cardul poate fi deblocat ulterior sau eliminat definitiv.

De asemenea, istoricul tranzacțiilor și posibilitatea de a gestiona limitele cardului contribuie la o monitorizare mai atentă a cheltuielilor. Aceste funcționalități pot fi utile atât în situații neprevăzute, cât și pentru administrarea zilnică a banilor, oferind utilizatorului o imagine mai clară asupra operațiunilor efectuate.

Blocarea cardului poate împiedica anumite utilizări ulterioare, însă nu garantează recuperarea sumelor aferente tranzacțiilor frauduloase și nu înlocuiește necesitatea raportării imediate a unei posibile fraude.

Banii tăi, în mai multe valute, la îndemână

Pleci într-un city break sau faci cumpărături de pe un site internațional? Atunci știi cât de util este să ai acces rapid la banii tăi, indiferent de moneda în care trebuie să plătești. Cu XTB eWallet, poți gestiona bani în mai multe valute, realiza schimburi valutare și utiliza un card virtual multivalutar Mastercard, inclusiv prin Apple Pay și Google Pay. Astfel, poți plăti online sau în magazine, fără să fie nevoie să folosești un card diferit pentru fiecare monedă.

Înainte de a schimba banii, poți verifica direct în aplicație cursul valutar și eventualele costuri aplicabile. Iar dacă ai și un cont de investiții XTB, poți transfera fonduri între acesta și eWallet, conform condițiilor serviciului. Ai astfel investițiile și banii pentru cheltuielile de zi cu zi în același ecosistem digital.

Siguranța banilor nu depinde doar de tehnologie, ci și de obiceiurile tale

Într-o lume în care tot mai multe decizii financiare sunt luate de pe telefon, securitatea conturilor trebuie privită ca o responsabilitate permanentă. O parolă puternică, autentificarea în doi pași și verificarea periodică a tranzacțiilor sunt măsuri simple care pot contribui la reducerea riscurilor.

La fel de important este să recunoști semnalele unei posibile tentative de fraudă. Mesajele care solicită urgent transferul banilor, divulgarea codurilor de autentificare sau accesarea unor linkuri necunoscute ar trebui tratate cu prudență, chiar și atunci când par să provină de la o instituție cunoscută.

Tehnologia poate simplifica gestionarea finanțelor, însă adevăratul beneficiu apare atunci când flexibilitatea este însoțită de instrumente de control și de un comportament responsabil. Posibilitatea de a verifica operațiunile, de a gestiona cardul și de a utiliza măsuri suplimentare de autentificare poate contribui la o experiență financiară digitală mai sigură.

Prin eWallet și funcționalitățile de securitate disponibile în aplicația XTB, utilizatorii au la dispoziție instrumente pentru gestionarea fondurilor, monitorizarea tranzacțiilor și protejarea accesului la cont. Pentru cei care își doresc mai multă flexibilitate în administrarea banilor, înțelegerea acestor funcționalități reprezintă un pas important către utilizarea responsabilă a serviciilor financiare digitale.

Acest serviciu este disponibil pentru persoanele fizice care dețin un cont de investiții la XTB S.A. DiPocket UAB, înregistrat ca Electronic Money Institution de către Banca Lituaniei, este furnizorul serviciilor eWallet, inclusiv al conturilor de plată și al cardurilor. Cardul este emis sub licența Mastercard.

Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.