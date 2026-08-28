Cât de simplu poate fi să investești? Totul începe în aplicația XTB

Până nu demult, investițiile la bursă păreau complicate. Platforme greu de înțeles, grafice care puteau să te sperie din prima și suficienți termeni financiari cât să te întrebi dacă nu cumva trebuie să studiezi serios înainte să investești primul leu. Astăzi, lucrurile sunt mult mai simple și, în mare parte, încap în telefonul pe care îl ai deja în buzunar.

Aplicația XTB a fost descărcată de peste 5 milioane de ori la nivel global, de oameni care sunt doar curioși să vadă cum funcționează investițiile până la investitori care au deja experiență. O descarci, îți deschizi contul și găsești în același loc piețele, investițiile și informațiile de care ai nevoie. XTB are în prezent peste 3 milioane de investitori la nivel global.

Dar partea interesantă începe după ce intri în aplicație. Dacă ești la început, probabil nu vrei doar să găsești o Acțiune sau un ETF și să apeși „cumpără”. Vrei să înțelegi în ce îți pui banii și să găsești informațiile fără să deschizi alte cinci site-uri.

În aplicație îți poți vedea portofoliul, poți urmări graficele, folosi instrumente de analiză, seta alerte și citi știrile care pot conta pentru investițiile tale. Ai și calendarul economic la îndemână, astfel încât să vezi când urmează decizii privind dobânzile, date despre inflație sau alte evenimente importante pentru piețe.

Dacă preferi să îți cauți singur companiile în care ai putea investi, ai la dispoziție și instrumente precum Stock Scanner. În loc să treci una câte una printr-o listă interminabilă de companii, poți folosi criteriile care te interesează și să restrângi căutarea. Scannerul nu îți spune ce să cumperi (decizia asta va rămâne mereu la tine) dar te poate ajuta să ajungi mai repede la companiile pe care vrei să le cercetezi.

O aplicație de investiții nu ar trebui să însemne doar două butoane, „cumpără” și „vinde”. Mai ales când ești la început, ai nevoie să poți vedea ce cumperi, să găsești informații, să compari și să înțelegi mai bine ce se întâmplă cu banii tăi.

Dacă nu vrei să gestionezi fiecare investiție separat, ai și Planurile de Investiții. Poți să-ți construiești un portofoliu cu Acțiuni și ETF-uri sau să alegi dintre variante deja pregătite, în funcție de nivelul de risc. Poți începe de la 75 de lei, iar cu Auto Invest poți seta alimentări recurente și investiții automate în instrumentele pe care le-ai ales.

Practic, dacă ai un obiectiv pentru banii tăi, poți să-ți construiești portofoliul în jurul lui și să alegi cum vrei să fie împărțită suma investită. În Planurile de Investiții sunt disponibile peste 3.400 de Acțiuni și 1.800 de ETF-uri, așa că ai loc să combini companii, sectoare și piețe diferite fără să transformi totul într-un Excel complicat.

Și mai e ceva util: nu trebuie să ieși din aplicație când termini de verificat investițiile. XTB are și eWallet, un portofel digital pentru banii pe care îi folosești zi de zi. Dispui de conversii valutare în 19 monede, posibilitatea de cashback și un card virtual pe care îl poți folosi pentru plăți și conecta la Apple Pay, Google Pay sau Garmin Pay. Cu alte cuvinte, poți avea investițiile și o parte din banii pentru cheltuielile curente în aceeași aplicație.

Pentru cine abia începe, toate aceste funcții ar conta mai puțin dacă ar fi greu de găsit. Tocmai de aceea, aplicația îți pune la îndemână și explicații, știri, comentarii despre piețe, materiale educaționale și tutoriale video. Dacă vezi că s-a întâmplat ceva important pe piață, poți citi despre acel eveniment, te poți uita apoi la graficul unei companii și îți poți verifica portofoliul fără să sari dintr-o aplicație în alta.

Chiar și interfața o poți adapta după cum îți place. Dacă preferi ecranul luminos, îl poți folosi așa. Dacă ești în tabăra dark mode, ai și varianta întunecată. Nu este lucrul după care îți alegi o aplicație de investiții, evident, dar e genul de detaliu pe care ajungi să-l apreciezi dacă o folosești des.

Până la urmă, asta ar trebui să facă tehnologia: să-ți facă lucrurile mai simple, nu să adauge încă un strat de complicații. Poate să-ți pună informația în ordine, să-ți arate ce se întâmplă pe piețe și să-ți ofere instrumentele de care ai nevoie. Nu poate însă să elimine riscul și nici să decidă în locul tău unde să-ți investești banii.

Așa că poate cel mai bun test pentru o aplicație de investiții nu este cât de repede poți plasa un ordin, ci cât de ușor poți înțelege ce faci înainte să apeși acel buton.

Iar cele peste 5 milioane de descărcări ale aplicației XTB arată că sunt mulți oameni interesați să aibă toate aceste lucruri la îndemână. De la prima documentare și analiza unei companii până la construirea și urmărirea propriului portofoliu, le poți face din același loc. Și, uneori, faptul că investițiile devin mai ușor de înțeles este cel mai bun loc din care să începi.

XTB S.A. permite plasarea automată, recurentă, a ordinelor de cumpărare pentru Instrumente Financiare sau Acțiuni Fracționate în conformitate cu Planul de Investiții creat. Deciziile de investiții, precum alocarea fondurilor, frecvența și valoarea pozițiilor și plasarea ordinelor, îți aparțin în mod exclusiv.

Cardul XTB și conturile de plăți sunt disponibile exclusiv deținătorilor de conturi individuale de investiții din cadrul XTB S.A. Serviciile sunt furnizate de către DiPocket UAB, înregistrat ca Electronic Money Institution de către Banca Lituaniei. Cardul XTB este emis sub licență Mastercard.

Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.