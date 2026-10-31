Dumitru Chisăliță, vizită la Termocentrala de la Iernut: Multă energie produsă în țară, mai puțină dependență de importuri

În cadrul vizitei, au fost evaluate progresele înregistrate, au fost prezentate activitățile curente și au fost identificate și măsurile necesare pentru continuarea lucrărilor în condiții de eficiență, siguranță și responsabilitate.

La Iernut se construiește o termocentrală cu ciclu combinat cu turbine cu gaze. Este una dintre investițiile strategice ale ROMGAZ.

„Veștile sunt încurajatoare. Există premise solide ca până la finalul semestrului I 2027, Centrala Termoelectrică Iernut să fie în operare comercială, în special în contextul în care în prezent și în perioada următoare se desfășoară activități de pregătire a testelor prealabile sincronizării centralei cu SEN, estimată să aibă loc cel mai târziu în trimestrul I 2027”, a precizat ministrul, într-o postare publicată, sâmbătă, pe pe Facebook.

Ministrul a discutat cu reprezentanții conducerii ROMGAZ despre activitățile desfășurate de companie în calitate de antreprenor general, contractele aflate în derulare, precum și progresele înregistrate de General Electric în șantier.

„Finalizarea acestui proiect va însemna mai multă energie produsă în țară, un Sistem Energetic Național mai flexibil și mai puțină dependență de importuri”, a transmis Chisăliță.

„Trebuie să devină cât mai curând o investiție funcțională”, spune Chisăliță

Potrivit ministerului, se acordă o atenție sporită lucrărilor rămase, integrării echipamentelor și pregătirii etapelor de testare și punerii în funcțiune.

„Iernut trebuie să devină cât mai curând o investiție funcțională, care să producă energie pentru România. Este un obiectiv important pe care îl urmărim cu atenție și pentru a cărui finalizare trebuie să continuăm toate eforturile necesare”, a transmis Chisăliță.

Noua Termocentrală care urmează să fie finalizată la Iernut are o capacitate de 430 MW. Este o centrală ciclu combinat cu turbine cu gaze, care utilizează gazele naturale pentru a produce energie electrică.

Instalația are o eficiență energetică brută de 56,4%, reușind să transforme în energie electrică acest procent din cantitatea de gaz introdusă, fiind mai eficientă decât centralele pe cărbune sau centralele mai vechi pe gaz.

De asemenea, termocentrala este dotată cu un sistem Sistem „Black Start”, care permite pornirea echipamentelor industriale fără energie electrică din rețeaua externă, utilă în cazul unor pene majore de curent. Astfel, termocentrala poate sprijini restaurării Sistemului Energetic Național în cazul unor avarii majore.