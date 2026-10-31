Miliarde de dolari și un pariu riscant. Meta, perspectivă negativă de la o mare agenție de rating

Compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp investește tot mai mulți bani în dezvoltarea inteligenței artificiale, însă aceste cheltuieli pun în pericol stabilitatea sa financiară. Agenția americană S&P Global Ratings, una dintre cele mai importante agenții de rating din lume, a anunțat vineri că a schimbat perspectiva ratingului de credit al Meta de la stabilă la negativă.

Meta își păstrează deocamdată ratingul AA-, care indică o capacitate foarte mare de a-și achita datoriile. Perspectiva negativă arată însă că agenția vede riscuri tot mai mari pentru finanțele companiei și ar putea reduce acest calificativ în viitor.

„Am putea reduce ratingul Meta dacă estimăm că gradul de îndatorare va depăși în mod susținut pragul de 1, iar fluxul de numerar disponibil va rămâne negativ și după 2028”, a transmis S&P Global Ratings, referindu-se la raportul dintre datoriile și obligațiile financiare ale companiei și câștigurile sale anuale, calculat după metodologia agenției.

2027: Investițiile Meta ar putea depăși 225 de miliarde de dolari

Potrivit estimărilor S&P, Meta va investi aproximativ 140 de miliarde de dolari în 2026, în special în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale. Cheltuielile ar urma să crească la peste 225 de miliarde de dolari în 2027 și la 252 de miliarde în 2028.

Banii sunt direcționați în principal către construirea și închirierea centrelor de date, achiziția de echipamente și dezvoltarea tehnologiilor necesare funcționării sistemelor de inteligență artificială.

Compania nu și-a anunțat încă bugetul de investiții pentru anul viitor, dar S&P estimează că Meta ar putea continua să cheltuiască sume uriașe, fără să obțină suficienți bani din inteligența artificială pentru a acoperi costurile.

Meta riscă un deficit de 71 de miliarde de dolari în 2027

Agenția estimează că Meta va înregistra un deficit al fluxului de numerar disponibil de 22 de miliarde de dolari în 2026, care ar putea crește la 71 de miliarde în 2027. Indicatorul, cunoscut drept flux de numerar liber, arată câți bani îi rămân efectiv unei companii după acoperirea cheltuielilor de funcționare și a investițiilor.

Pentru 2028, S&P estimează un deficit de 39 de miliarde de dolari, deși în estimările anterioare agenția se aștepta ca Meta să revină pe plus.

O altă îngrijorare a experților financiari este legată de contractele pentru închirierea centrelor de date. Obligațiile viitoare asumate de Meta prin aceste contracte au ajuns la peste 355 miliarde de dolari, față de aproximativ 279 de miliarde în trimestrul precedent.

Facebook și Instagram aduc venituri tot mai mari, dar inteligența artificială costă enorm

Problemele semnalate de agenția de rating nu sunt cauzate de o scădere a veniturilor companiei. Dimpotrivă, în trimestrul al treilea din 2026, veniturile Meta au crescut cu mai mult de 26%, susținute în special de publicitatea online.

Cu toate acestea, cheltuielile Meta au crescut considerabil. În trimestrul al treilea, compania a cheltuit aproape 35 de miliarde de dolari pentru investiții și închirierea echipamentelor și infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale, înregistrând un deficit de numerar de 2,1 miliarde de dolari.

S&P consideră că Meta are, cel puțin deocamdată, mai puține posibilități de a obține venituri directe din investițiile în inteligența artificială decât unii dintre concurenții săi.

„În opinia noastră, capacitatea Meta de a obține venituri din investițiile în inteligența artificială este mai limitată decât cea a concurenților săi”, au transmis analiștii financiari.

Pentru a obține venituri, compania mizează în principal pe îmbunătățirea serviciilor de publicitate și pe dezvoltarea unora noi, printre care aplicații bazate pe inteligență artificială, precum Muse. În schimb, alte mari companii tehnologice obțin deja venituri din închirierea puterii de calcul către clienți externi.

Meta caută miliarde de dolari pentru noi investiții

Pentru a-și susține investițiile, Meta a atras recent 37,5 miliarde de dolari prin emiterea de acțiuni și intenționează să obțină alte 60 de miliarde începând din ianuarie 2027. S&P consideră că acești bani ar putea ajuta compania să-și acopere cheltuielile fără să fie nevoită să se împrumute.

„Am putea schimba perspectiva Meta înapoi la stabilă dacă estimăm că gradul de îndatorare va rămâne sub pragul de 1. În plus, ar trebui să avem convingerea că societatea va genera din nou un flux de numerar pozitiv în 2028”, a precizat agenția.

Acțiunile Meta au pierdut 15% în octombrie

Îngrijorările privind investițiile uriașe în inteligența artificială au afectat deja acțiunile Meta. Acestea au scăzut cu aproximativ 7% pe 22 octombrie, după publicarea rezultatelor financiare, și au încheiat ședința de vineri, 30 octombrie, cu o pierdere de 1,53%.

În total, acțiunile companiei au pierdut aproximativ 15% în octombrie, cea mai slabă evoluție lunară din ultimii patru ani. Noua perspectivă negativă anunțată de S&P ar putea duce la noi scăderi ale acțiunilor Meta.