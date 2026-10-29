Finlanda deschide o anchetă penală privind presupuse daune aduse mediului pe șantierul unui centru de date Google

Proiectul face parte dintr-un plan anunțat luna trecută de Alphabet, de a investi 15 miliarde de dolari în infrastructura de inteligență artificială din Finlanda, pe care compania americană a descris-o drept cea mai mare investiție a sa ⁠în Europa, scrie Reuters.

Autoritățile au declarat că Tuike Finland, o filială a companiei Google, parte a Alphabet, a efectuat lucrări de defrișare și drenaj pe un teren destinat proiectului, situat în apropierea orașului Muhos, înainte ca evaluările de impact asupra mediului prevăzute de legislația finlandeză să fi fost finalizate.

„Pe baza informațiilor preliminare, au existat neclarități și deficiențe în ceea ce privește drenajul și gestionarea apei la șantierul proiectului centrului de date al companiei Tuike Finland Oy”, a transmis poliția într-un comunicat.

„Ancheta penală va examina, printre altele, circumstanțele legate de aceste aspecte”, au adăugat reprezentanții poliției.

Pe 6 octombrie, Agenția de Supraveghere din Finlanda, care se ocupă de autorizațiile și evaluările de mediu, a dispus ca Google să înceteze măsurile pregătitoare care afectează mediul înconjurător la Muhos, precum și într-o altă locație.

Google a declarat anterior că a demarat lucrările pregătitoare pe baza interpretării sale privind autorizațiile necesare în conformitate cu legislația în vigoare.

Clima răcoroasă a Finlandei, energia electrică produsă cu emisii reduse de carbon și sprijinul guvernului pentru proiectele de inteligență artificială au contribuit la transformarea țării într-una dintre principalele destinații europene pentru investițiile în centre de date în ultimii ani.

Google a declarat că investițiile planificate în Finlanda includ centre de date, îmbunătățiri ale rețelei electrice, precum și proiecte în domeniul energiei curate și al bateriilor. Aceste investiții vor susține servicii precum Gemini, Google ⁠Search, ​Google Maps și YouTube.