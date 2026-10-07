O țară europeană cere suspendarea activității centrelor de date cu inteligență artificială de la Google

Agenția de Supraveghere din Finlanda (LVV) a anunțat marți că a cerut unei companii ce reprezintă Google „să suspende imediat și nu mai târziu de 23 octombrie 2026 toate măsurile pregătitoare care ar modifica semnificativ mediul în legătură cu proiectele planificate de centre de date din Muhos și Kajaani”.

Conform AFP, gigantul tehnologic american a anunțat luna trecută o investiție de 13 miliarde de euro în infrastructura digitală din Finlanda, în următorii doi ani, pentru a-și susține ambițiile în materie de inteligență artificială. Aceasta a fost considerată cea mai mare investiție a sa din Europa.

Sute de hectare de pădure, defrișate

Agenția a cercetat dacă au fost defrișat sute de hectare de pădure în Muhos și Kajaani, fără o evaluare obligatorie a impactului asupra mediului.

Președinta Asociației Finlandeze pentru Conservarea Naturii, Hanna Halmeenpaa, a declarat săptămâna trecută pentru AFP că „situri naturale care ar trebui conservate” au fost defrișate într-o zonă defrișată de peste 300 de hectare.

Astfel, compania ce reprezintă Google trebuie să ofere o explicație și să detalieze modul în care intenționează să procedeze până pe 14 octombrie. Dacă nu se conformează solicitării, agenția a declarat că ar putea iniția „proceduri de executare silită”.

Potrivit șefului departamentului de mediu al LVV, Tommi Muilu, copacii au fost îndepărtați, solul vegetal decojit, drumurile de șantier și zonele de depozitare au fost construite, iar șanțurile au fost modificate.

Compania și-a recunoscut deficiențele

Purtătorul de cuvânt al Google, Sondre Ronander, a recunoscut deficiențele companiei.

„Înțelegem îngrijorările și nu ne-am atins propriile standarde înalte în acest caz”, a spus el într-un comunicat trimis AFP.

„Vom studia concluziile LVV și vom urma îndrumările lor”, a adăugat acesta.

Ronander a precizat că firma „a acționat cu bună-credință” și a implementat studii și măsuri de mediu, potrivit sursei citate.

„Pe măsură ce ne continuăm activitatea pe termen lung în regiune, avansăm planurile noastre de amenajare a teritoriului și biodiversitate, care includ plantarea de copaci pe 130 de hectare la Muhos”, a precizat el.

Ministrul finlandez al Mediului și Climei, Sari Multala, a declarat că proiectele Google vor fi probabil amânate din cauza problemelor legate de evaluările de mediu.