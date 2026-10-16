Fifor critică rețeta austerității pentru reducerea deficitului: „România are nevoie de o altă direcție”

Liderul PSD îl critică totodată pe Ilie Bolojan pentru măsurile adoptate în ultimele luni și susține că România nu poate continua la nesfârșit cu politici de austeritate.

Fifor: „Nu am negociat funcții, ci măsuri”

Într-un mesaj publicat vineri pe Facebook, Mihai Fifor afirmă că PSD a urmărit schimbarea politicii economice, nu doar modificarea formulei guvernamentale.

„PSD a cerut o schimbare de fond a politicilor economice, nu doar o schimbare de guvern. O schimbare de direcție”, a transmis acesta.

Potrivit lui Fifor, printre măsurile susținute de social-democrați și incluse în programul de guvernare se numără indexarea pensiilor, eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame și veterani, măsuri destinate persoanelor vulnerabile, deblocarea investițiilor și stimularea economiei.

„Nu am negociat funcții, ci măsuri. Nu am urmărit o formulă de putere, ci asumarea unei alte direcții economice”, susține liderul social-democrat.

Atac la politicile lui Ilie Bolojan

Fifor critică direcția economică urmată în ultimele luni și îi atribuie lui Ilie Bolojan politici care ar fi dus la majorarea taxelor, înghețarea veniturilor și diminuarea consumului.

„Austeritatea nu poate constitui, la nesfârșit, singurul răspuns la dezechilibrele bugetare”, afirmă acesta, argumentând că asemenea măsuri afectează puterea de cumpărare, companiile și perspectivele de creștere economică.

În viziunea PSD, consolidarea finanțelor publice ar trebui realizată prin relansarea economiei, stimularea investițiilor și crearea de valoare adăugată, „nu prin transferarea permanentă a costurilor asupra populației”.

Fifor invocă reacția piețelor financiare

Social-democratul susține că piețele au oferit semnale pozitive după decizia PSD de a participa la guvernare. Potrivit cifrelor prezentate de Fifor, Bursa ar fi crescut cu aproximativ 2%, pe fondul dublării volumelor de tranzacționare, iar randamentele titlurilor de stat cu scadența la zece ani ar fi coborât de la 7,7% spre 7,1%. De asemenea, acesta indică o apreciere a leului.

Fifor avertizează însă că introducerea măsurilor dorite de PSD în programul de guvernare reprezintă doar prima etapă, testul decisiv urmând să fie aplicarea acestora.

„Responsabilitatea guvernării înseamnă aplicarea lor, cu rezultate concrete pentru economie și pentru nivelul de trai al românilor”, a precizat el.

În finalul mesajului, liderul PSD susține că România nu își mai permite „să confunde disciplina bugetară cu austeritatea și reforma cu reducerea nivelului de trai”.

„Schimbarea de direcție are acum un fundament programatic. Urmează proba guvernării: transformarea angajamentelor în rezultate”, a conchis Mihai Fifor.