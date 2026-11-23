Acțiunile companiei au crescut cu peste 30% în primele minute ale ședinței bursiere de luni, după anunțul privind revenirea lui Huang în funcția de CEO, notează Reuters și WSJ.

Creșterea a venit după o perioadă dificilă pentru companie, ale cărei acțiuni pierduseră aproximativ o treime din valoare în ultimele săptămâni.

Creșteri importante și pentru alte companii din industria cipurilor

Revenirea lui Jensen Huang a fost însoțită de creșteri și pentru alte companii din sectorul semiconductorilor.

Acțiunile AMD și Broadcom au avansat cu aproximativ 4%, după ce săptămâna trecută înregistraseră scăderi de peste 10%.

Totodată, acțiunile Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), au crescut cu aproximativ 6%, la fel ca acțiunile producătorului olandez de echipamente pentru semiconductori ASML.

Revenirea lui Jensen Huang la Nvidia, după demisia provocată de un scandal de spionaj

Consiliul de administrație al Nvidia a anunțat luni că Jensen Huang revine imediat în funcția de director general, după o serie de discuții cu acesta.

„Consiliul de administrație a votat în unanimitate pentru reinstalarea domnului Huang”, a transmis compania într-un comunicat.

Decizia a fost luată după consultări cu oficiali de rang înalt ai guvernului american. Potrivit Nvidia, în urma acestor discuții, consiliul de administrație a ajuns la concluzia că revenirea lui Huang nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Anunțul a venit după ce președintele american Donald Trump a cerut public, duminică, reinstalarea lui Huang, afirmând că aceasta ar fi cea mai bună decizie atât pentru companie, cât și pentru Statele Unite.

Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie, în urma dezvăluirilor privind mai multe relații extraconjugale, inclusiv una cu Alice Huang, o femeie de afaceri suspectată de autoritățile americane că ar avea legături cu serviciile de informații chineze. Beijingul a respins acuzațiile.