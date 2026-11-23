„Vom investi într-o nouă fabrică în Estarreja, Portugalia, investiție care va depăși un miliard de euro”, a declarat pentru AFP Carsten Rasmussen, directorul de operațiuni al companiei daneze.

Lucrările de construcție vor începe în prima jumătate a anului 2027 în Estarreja, un oraș de coastă din centrul țării, situat la aproximativ 50 de kilometri la sud de Porto, potrivit sursei citate.

„Este o investiție care susține ambițiile noastre de creștere pe termen lung… pentru a deservi piața europeană”, a declarat oficialul.

Noua fabrică, ar urma să producă primele piese LEGO în 2030. Rețeaua din Europa a companiei daneze – care produce unele dintre cele mai cunoscute tipuri de jucării, îndrăgite atât de copii cât și de adulți – va completa rețeaua europeană de unități de producție. În Europa, fabrici LEGO există în Danemarca, Ungaria și Republica Cehă.

Aceasta „ne consolidează rețeaua în Europa, oferindu-ne mai multă flexibilitate, mai multă reziliență, putere în ambițiile noastre de sustenabilitate și așa mai departe”, a declarat Rasmussen.

„Portugalia este o țară cu o industrie manufacturieră în creștere”, a adăugat el, subliniind că „economia este în creștere, iar forța de muncă calificată este cu adevărat foarte bună”.

Lego a deschis o fabrică în Vietnam anul trecut, iar în SUA intenționează să deschidă o nouă fabrică și un centru regional de distribuție în 2027.

De asemenea, a anunțat recent planuri de extindere a fabricii sale din Mexic cu 35%, iar în prezent își extinde fabricile din Ungaria și China.

Producătorul de jucării, cu sediul în Billund, în vestul Danemarcei, a înregistrat în acest an cele mai bune rezultate financiare din istorie pentru primul semestru.

Prezentă în 54 de țări, Lego are aproximativ 34.000 de angajați la nivel mondial, iar noua fabrică din Portugalia este de așteptat să creeze peste 1.000 de noi locuri de muncă în regiune.