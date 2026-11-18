Ministrul portughez al Apărării, Nuno Melo, a făcut anunțul în cadrul celei de-a 37-a reuniuni a Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina, cunoscut și sub numele de formatul Ramstein.

Noua contribuție portugheză face parte din programul PURL, suma fiind alocată pe lângă cele 50 de milioane de euro alocate anul trecut, notează Ukrainska Pravda.

Potrivit ministrului, deși angajamentul Portugaliei de a sprijini Ucraina este fără îndoială, asistența oferită trebuie să reflecte ceea ce își poate permite țara.

„Eforturile Portugaliei de a ajuta Ucraina ar trebui privite în contextul NATO. Este important de menționat că nu există nicio îndoială cu privire la angajamentul Portugaliei față de aceste eforturi în limita capacităților noastre. Nu putem merge dincolo de ele, nu putem oferi ceea ce este necesar pentru propria noastră apărare în cadrul NATO și nici nu putem oferi ceea ce nu avem”, a spus Nuno Melo.

„Cu toate acestea, facem investiții zilnic, contribuim la instruirea militară și furnizăm echipamente, iar ucrainenii sunt foarte recunoscători Portugaliei pentru ceea ce se face în fiecare zi”, a adăugat el.

În urma întâlnirii de la Ramstein, Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat că Belgia intenționează să livreze Ucrainei 10 avioane de vânătoare F-16 până la sfârșitul anului 2026.

În același timp, Franța intenționează să furnizeze și ea două avioane Mirage 2000-5F. Și ceilalți parteneri ai Kievului s-au angajat să sprijine apărarea aeriană și achiziționarea de drone fabricate în Ucraina, potrivit sursei citate.