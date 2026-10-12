Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei, în ciuda armistițiului anunțat de Trump. Zelenski trage un semnal de alarmă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, până în prezent, „nu există niciun indiciu că Rusia respectă” armistițiul energetic anunțat de președintele american Donald Trump, relatează CBS News.

La doar câteva ore după anunțul lui Trump, Zelenski a declarat că Rusia a atacat o centrală electrică din estul Ucrainei. Până luni după-amiază, forțele ruse atacaseră alte șase instalații energetice din țară.

„Ucraina este pregătită să garanteze armistițiul energetic, așa cum a fost anunțat de președintele american, iar Rusia trebuie să ia măsuri corespunzătoare. Până în prezent, nu există niciun indiciu că Rusia respectă condițiile stabilite de președintele american”, a scris Zelenski pe X.

Trump: Au existat încălcări de ambele părți

Întrebat despre informațiile potrivit cărora Rusia ar fi încălcat armistițiul energetic, Trump a declarat că va analiza situația.

„Nu sunt sigur în privința asta și vom verifica. Dar tot ce știu este că Zelenski și Putin trebuie să se întâlnească și să pună capăt acestui război ridicol”, a afirmat președintele american.

Trump a susținut, de asemenea, că „au existat încălcări de ambele părți” și că, în opinia sa, Vladimir Putin „își dorește un acord mai mult decât Zelenski”.

În ultimul an, liderul american a încercat în repetate rânduri să obțină acorduri pentru oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, însă acestea fie nu s-au concretizat, fie au fost încălcate rapid.

Atacurile rusești pun presiune pe infrastructura energetică a Ucrainei

Atacurile Ucrainei vizează în principal infrastructura petrolieră și de gaze a Rusiei, în încercarea de a reduce veniturile folosite de Moscova pentru finanțarea războiului.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, atacurile au dus activitatea de rafinare a petrolului din Rusia la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani și au redus producția de motorină cu 30% în 2026.

Cu toate acestea, economia rusă nu prezintă semne majore de colaps.

În schimb, Rusia dispune de mai multe drone și rachete, iar economia sa este de zece ori mai mare decât cea a Ucrainei, ceea ce îi permite să provoace daune proporțional mai mari.

Ucraina a început deja să se confrunte cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică în această toamnă, în condițiile intensificării atacurilor rusești asupra rețelei energetice înaintea iernii.

SUA ar fi amenințat Ucraina cu suspendarea sprijinului

Un oficial european și unul ucrainean au declarat pentru CBS News că administrația Trump ar fi amenințat cu suspendarea schimbului de informații și cu blocarea achizițiilor de armament american de către aliații europeni pentru Ucraina, prin programul PURL, dacă Kievul nu oprește atacurile în profunzimea teritoriului rus asupra infrastructurii energetice.

Potrivit oficialului ucrainean, Kievul tratează aceste amenințări cu maximă seriozitate, deoarece informațiile furnizate de SUA permit identificarea locurilor și momentelor în care Rusia lansează rachete balistice.

De asemenea, programul PURL reprezintă singura modalitate prin care Ucraina poate achiziționa rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, deja insuficiente.

Financial Times a relatat prima despre presupusele amenințări americane. CBS News a solicitat un punct de vedere Casei Albe.

Zelenski cere Washingtonului să exercite presiuni asupra Rusiei

Zelenski a susținut că progresele privind armistițiul energetic depind de disponibilitatea Casei Albe de a exercita presiuni suplimentare asupra Moscovei.

„Multe depind de poziția Americii pentru ca dezescaladarea să aibă cu adevărat succes. Este nevoie de presiune asupra Rusiei”, a transmis președintele ucrainean.