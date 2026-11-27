Potrivit Ministerului Unificării, unul dintre pescari și-a exprimat dorința de a dezerta în Coreea de Sud și, prin urmare, nu va fi repatriat. Ceilalți șase au confirmat, în timpul unei serii de interogatorii, că doresc să se întoarcă acasă, potrivit Le Figaro.

Vineri, s-au îmbarcat în barca lor reparată și au traversat singuri linia de demarcație maritimă dintre cele două Corei. O navă nord-coreeană îi aștepta în spatele liniei și i-a escortat spre nord, potrivit agenției de știri sud-coreene Yonhap.

Phenianul a întrerupt orice contact direct cu Seulul în urmă cu ani, dar armata nord-coreeană menține o linie telefonică deschisă cu Comandamentul Națiunilor Unite (UNC), forța multinațională condusă de armata americană în Coreea de Sud. UNC acționează ca intermediar pentru a aborda acest tip de trecere involuntară a frontierei intercoreene de către ambarcațiuni de pescuit, care avusese loc deja de două ori anul trecut.

Familiile transfugilor riscă pedepse teribile

Conform Constituției sale, Coreea de Sud consideră toți nord-coreenii drept cetățeni ai săi și, cu excepții extrem de rare, nu trimite niciodată transfugii înapoi în Nord, unde aceștia și familiile lor riscă pedepse teribile. Cu toate acestea, cei care ajung în Sud involuntar pot fi repatriați dacă își exprimă dorința de a se întoarce, în urma unei anchete care să le asigure liberul consimțământ.

În plus, poliția militară sud-coreeană a anunțat vineri că a arestat o femeie nord-coreeană în vârstă de 30 de ani care a dezertat în timp ce se apropia de gardul de frontieră la sosirea din Sud. Ea reușise să intre în zona de acces restricționat (CCZ) care se învecinează cu Zona Demilitarizată (DMZ) ce separă cele două Corei, înainte de a fi observată într-un sat din această zonă restricționată, în regiunea Cheorwon, în centrul peninsulei.

Potrivit agenției de știri sud-coreene Yonhap, autoritățile o interoghează cu privire la posibile activități de spionaj în numele Coreei de Nord și alte infracțiuni.