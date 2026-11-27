Rusia își intensifică operațiunile de sabotaj în Europa

Rusia și-ar fi intensificat operațiunile de sabotaj în Europa în ultimul an, iar utilizarea explozibililor și a incendiilor provocate s-ar fi dublat, potrivit unui raport publicat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS).

Deși Moscova nu se află în război direct cu niciun stat european, cu excepția Ucrainei, raportul susține că Rusia desfășoară un conflict prin intermediul unor intermediari, cu scopul de a slăbi sprijinul continentului pentru Kiev, arată CNN.

Germania și Polonia, țări ale căror infrastructuri logistice și industrii au un rol major în susținerea Ucrainei, au înregistrat cele mai multe incidente de sabotaj atribuite Rusiei. Peste jumătate dintre incidentele raportate în perioada octombrie 2025 – septembrie 2026 au avut loc în cele două state.

În Polonia au fost înregistrate 29 de incidente asociate Moscovei în intervalul analizat. Printre acestea se numără un atac din noiembrie 2025, când o încărcătură explozivă a avariat o linie feroviară care leagă Varșovia de granița cu Ucraina. Nu au fost înregistrate victime, însă premierul polonez Donald Tusk a declarat ulterior că explozia ar fi putut avea ca scop distrugerea unui tren.

„Atacurile s-au concentrat asupra sectoarelor esențiale pentru efortul de război al Ucrainei, în timp ce atacurile asupra infrastructurii publice și a unor obiective importante par să urmărească și subminarea încrederii publicului și a sprijinului pentru Ucraina”, arată raportul.

Rețelele de intermediari folosesc metode tot mai complexe

Serviciile de informații rusești au reușit să recruteze rețele de intermediari care par să devină tot mai eficiente în operațiunile de sabotaj, inclusiv prin utilizarea unor metode complexe, precum dispozitive explozive improvizate echipate cu temporizatoare și detonatoare, potrivit IISS.

Arestările unor persoane implicate, expulzarea unor ofițeri de informații ruși și închiderea unor consulate nu au descurajat însă Moscova, susține institutul.

„Nu există dovezi clare că aceste măsuri au făcut sabotajul un instrument mai puțin atractiv al politicii Kremlinului”, se arată în raport.

Frecvența atacurilor nu s-a modificat semnificativ, iar arestările par să genereze costuri pentru intermediari, nu și pentru serviciile de informații rusești care coordonează și facilitează operațiunile.

Raportul identifică și o posibilă coordonare centralizată a atacurilor, acestea fiind desfășurate în valuri în diferite zone ale continentului. Totodată, există indicii că o rețea de intermediari ar coordona operațiuni în mai multe țări și că ar putea exista rețele concurente, ceea ce înseamnă că destructurarea uneia nu ar opri neapărat activitatea celorlalte.

Potrivit IISS, operațiunile Rusiei au atât obiective tactice, prin avarierea infrastructurii și întârzierea ajutorului destinat Ucrainei, cât și obiective strategice: creșterea costurilor economice și politice ale sprijinului pentru Kiev, până la un nivel pe care guvernele europene să nu îl mai poată susține.

Jared Kushner vorbește despre „reținerea” lui Putin

Avertismentul institutului vine în contextul în care Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump și emisar al Washingtonului pentru negocierile dintre Rusia și Ucraina, a lăudat „reținerea” lui Vladimir Putin în războiul care durează de peste patru ani.

„A fost de acord să nu folosească arme nucleare, ceea ce este evident un lucru important”, a declarat Kushner într-un podcast.

Acesta a susținut că declarațiile și acțiunile „provocatoare” ale liderilor europeni l-au determinat pe Putin să fie precaut și că liderul rus nu consideră că europenii sunt pregătiți pentru pace, deoarece ar urmări înfrângerea strategică a Rusiei.

În același timp, Kushner a afirmat că Washingtonul nu a exercitat presiuni asupra Ucrainei și a lăudat curajul și capacitatea de rezistență ale acesteia. El l-a criticat însă pe Volodimir Zelenski, despre care a spus că l-ar fi „atacat” pe Trump.