Marea Baltică a devenit unul dintre cele mai sensibile puncte de tensiune dintre Moscova și Occident. Rusia transportă pe această rută peste 60% din petrolul său exportat pe cale maritimă, iar statele care înconjoară această zonă sunt, în mare parte, membre NATO.

Temerile privind o posibilă blocadă navală au crescut după capturarea unor petroliere asociate flotei fantomă rusești și după declarațiile unor politicieni europeni referitoare la posibilitatea închiderii Golfului Finlandei.

Tensiunile din Marea Baltică au determinat Rusia să trimită nave de război pentru escortarea petrolierelor

Potrivit relatării WSJ, Kremlinul a reacționat prin măsuri militare, ordonând navelor de război echipate cu rachete cu capacitate nucleară să escorteze petrolierele rusești. Paza de coastă germană ar fi înregistrat 260 de incidente de acest fel în ultimul an.

Tensiunile au fost alimentate și de mai multe incidente maritime. În iunie, corveta rusă Soobrazitelny ar fi fost aproape de o coliziune cu nave ale pazei de coastă germane. În septembrie, un elicopter danez ar fi fost vizat de rachete de semnalizare, iar în octombrie accesul la un petrolier aflat în pericol în apropierea insulei Bornholm ar fi fost blocat.

În plus, în septembrie, Moscova ar fi transmis NATO un avertisment scris în care își exprima disponibilitatea de a recurge la atacuri nucleare preventive pentru a-și proteja interesele în țările baltice, chiar și în lipsa unui atac direct asupra teritoriului rus.

Pe fondul riscului de escaladare, Pentagonul le-ar fi cerut aliaților baltici, la sfârșitul lunii octombrie, să adopte o retorică mai moderată.

Alexander Stubb și Jonas Gahr Støre au apelat la un oligarh rus pentru a transmite un mesaj lui Putin

În acest context, liderii Finlandei și Norvegiei ar fi încercat să deschidă un canal neoficial de comunicare cu Vladimir Putin, după ce demersurile diplomatice oficiale nu au produs rezultate.

Potrivit WSJ, un oligarh rus s-a deplasat în Norvegia pentru discuții cu oficiali de rang înalt, după care s-a întors la Moscova pentru a-i transmite un mesaj președintelui rus.

Pe 27 octombrie, Alexander Stubb și Jonas Gahr Støre au discutat telefonic cu Vladimir Putin. Oficial, convorbirea a vizat încheierea războiului din Ucraina, însă, potrivit relatării publicației americane, unul dintre obiectivele reale ale discuției a fost reducerea temerilor Kremlinului privind o eventuală blocadă navală în Marea Baltică.

„Nu avem nicio intenție de a bloca Marea Baltică în timp de pace, puteți fi siguri de asta; vom acționa în conformitate cu legea”, ar fi declarat Alexander Stubb în timpul convorbirii.

Tensiunile din Marea Baltică au continuat după un atac cu drone asupra unei nave rusești

Înțelegerile privind reducerea tensiunilor au fost puse la încercare după un atac cu drone ucrainene asupra unei nave rusești de marfă care transporta arme. Atacul ar fi avut loc în apele teritoriale rusești, însă nava avariată a ajuns ulterior în apele teritoriale finlandeze.

Autoritățile din Finlanda au coordonat intervenția cu Rusia, au participat la operațiunile de stingere a incendiului și au permis remorcarea navei, în conformitate cu regulile dreptului maritim.

Kremlinul a susținut că incidentul a amplificat tensiunile din regiune și a cerut statelor baltice să își folosească influența asupra Kievului pentru a preveni atacuri similare.

Statele europene intensifică măsurile de securitate în Marea Baltică

Pe fondul activităților considerate suspecte ale Rusiei și al riscului unor acte de sabotaj, țările din regiune au intensificat controalele asupra traficului maritim și măsurile de protecție a infrastructurii.

În septembrie, Finlanda a organizat exerciții de amploare în cadrul cărora forțele de securitate au simulat abordarea și percheziționarea navelor. Antrenamentele au urmărit inclusiv protejarea infrastructurii critice subacvatice împotriva unor posibile acte de sabotaj.

La sfârșitul lunii octombrie, forțele speciale suedeze au desfășurat o operațiune nocturnă la bordul unei nave de marfă cu echipaj rus, în apropierea insulei Gotland.

În paralel, statele europene au intensificat acțiunile împotriva așa-numitei flote fantomă a Rusiei, folosită de Moscova pentru a evita sancțiunile impuse exporturilor de petrol. Aceste operațiuni au contribuit la apariția unor incidente repetate în care au fost implicate și nave de război rusești.