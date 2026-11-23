Jannik Sinner va fi operat marți, 24 noiembrie, la genunchiul drept, în Finlanda. După patru luni de tratamente fără rezultat, campionul italian de tenis a ales bisturiul. Participarea lui la Australian Open, din ianuarie, este acum serios pusă sub semnul întrebării, scrie El Confidencial.

Sinner a zburat luni spre Turku, unde va avea loc intervenția, potrivit Sky TG24. Recuperarea este estimată la trei-patru luni, scrie Il Fatto Quotidiano.

Chirurgul care l-a convins la Milano

Operația va fi făcută de chirurgul finlandez Lasse Lempainen, specialist în leziunile mușchilor și tendoanelor sportivilor. Medicul l-a consultat pe Sinner în weekend, la Milano.

Decizia a devenit definitivă în noaptea dintre 22 și 23 noiembrie, scrie Quotidiano Nazionale. Publicația italiană notează că operația are loc în străinătate și pentru a evita agitația mediatică.

Ce problemă are la genunchi

Sinner, în vârstă de 25 de ani, suferă de sindromul benzii iliotibiale, o tendinopatie pe partea exterioară a genunchiului drept. Potrivit Quotidiano Nazionale, cauza este o mică proeminență osoasă care irită banda iliotibială. Tenismanul are și o problemă la menisc.

Problemele au început la finalul lui iulie, la reluarea antrenamentelor la Monte Carlo. Cu doar câteva săptămâni înainte, pe 12 iulie, câștigase Wimbledonul, după finala cu germanul Alexander Zverev.

De atunci, Sinner a încercat mai multe terapii și a consultat mai mulți specialiști, ca să evite operația.

Un sezon pierdut și o revenire incertă

După Wimbledon, italianul a lipsit de la Montreal, Cincinnati, US Open, Beijing și Shanghai. A ratat și Turneul Campionilor de la Torino. În octombrie, a anunțat că nu va mai juca până în 2027.

Pe 10 noiembrie, Sinner își fixase ca obiectiv revenirea la Australian Open. Italianul a câștigat turneul de la Melbourne în 2024 și 2025. Operația schimbă acum planurile.

Revenirea ar putea avea loc în sezonul de zgură, din primăvară. Data exactă depinde însă de rezultatul operației și de felul în care va decurge recuperarea.