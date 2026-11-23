Chivu a vorbit despre superficialitate, lipsă de concentrare și probleme de atitudine în momentele decisive. „Am avut de trei ori un avantaj de două goluri și este normal să existe regrete. Trebuia să facem anumite lucruri și nu le-am făcut. Puteam gestiona meciul, dar am picat testul maturității în minutele de final”, a declarat Chivu pentru DAZN, potrivit Sky Sport Italia.

Antrenorul român a recunoscut că adversarii au profitat de greșelile Interului. „Atalanta a simțit că există puțină lejeritate și superficialitate din partea noastră și a profitat. Am plătit pentru asta. Sunt două puncte făcute cadou. Învățăm lecția și mergem înainte”, a spus Chivu.

Chivu, nemulțumit de apărare: „Primim prea multe goluri pentru ambițiile noastre”

Deși Inter a marcat de patru ori, Chivu și-a concentrat analiza asupra problemelor defensive. Tehnicianul consideră că jucătorii săi au permis prea ușor adversarilor să trimită centrări și nu au reacționat suficient de bine în apropierea propriei porți. „Trebuie să lucrăm la atitudine. Astăzi nu am fost suficient de convingători din acest punct de vedere”, a explicat el.

🇮🇹⚫️🔵 ES INCREÍBLE EL PARTIDO QUE LE EMPATA ATALANTA AL INTER Min 52: Atalanta 1-3 Inter

Min 72: Atalanta 2-3 Inter

Min 76: Atalanta 2-4 Inter

Min 90+1: Atalanta 4-4 Inter DE PENALTI FRANCK KESSIE FIRMA EL EMPATE AGÓNICO 🔥 https://t.co/mFdH5yqixc — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 22, 2026

Chivu a insistat că echipa trebuie să rămână concentrată până la ultimul fluier, chiar și atunci când are un avantaj confortabil. „Primim prea multe goluri pentru ambițiile noastre. Trebuie să învățăm să dăm totul până la final”, a avertizat antrenorul. Inter a fost egalată în minutul 90+2, când Franck Kessié a transformat un penalty și a stabilit scorul final, 4-4.

Pio Esposito a înscris de trei ori. Chivu a vorbit și despre accidentarea lui Çalhanoğlu

Singura mare satisfacție a antrenorului român a fost evoluția atacantului Francesco Pio Esposito, autorul unei triple în minutele 16, 32 și 53. „Îi cunoșteam potențialul. Are încă foarte mult loc de progres și trebuie să continue pe acest drum”, a declarat Chivu. Tehnicianul i-a cerut tânărului atacant să rămână echilibrat, indiferent de numărul golurilor marcate.

Chivu a oferit și primele informații despre Hakan Çalhanoğlu, înlocuit în prima repriză după o problemă musculară. „A cerut schimbarea, a simțit ceva. Vom evalua situația în următoarele ore”, a precizat antrenorul. După remiza de la Bergamo, Inter ocupă locul al treilea în Serie A, cu 29 de puncte, la trei puncte de liderul Lazio și la unul de AS Roma.