Cristian Chivu, după victoria cu 3-0 a lui Inter: „Egoismul nu face parte din vocabularul lui”. Fotbalistul care l-a impresionat pe antrenorul român

Inter a revenit în Serie A după o pauză neobișnuită de trei săptămâni și s-a impus pe San Siro prin golurile marcate de Petar Sučić, Hakan Çalhanoğlu și Marcus Thuram, scrie Sky Sport Italia. Victoria a propulsat formația pregătită de Chivu pe primul loc în clasament, cel puțin până la disputarea meciurilor echipelor AS Roma și Lazio.

La finalul partidei, tehnicianul român a recunoscut că pauza îndelungată reprezenta o necunoscută, însă a apreciat energia și capacitatea de adaptare demonstrate de jucătorii săi.

Cristian Chivu, impresionat de Pio Esposito: „Egoismul nu face parte din vocabularul lui”

Deși nu a înscris în partida cu Parma, Pio Esposito a primit unele dintre cele mai importante aprecieri din partea antrenorului român. Chivu a explicat că principala calitate a tânărului atacant nu este legată exclusiv de tehnică sau de capacitatea de a marca, ci de felul în care contribuie la jocul colectiv.

„Principala lui caracteristică este generozitatea. Egoismul nu face parte din vocabularul lui. Muncește pentru echipă”, a declarat Cristian Chivu, potrivit Sky Sport Italia.

Antrenorul a evidențiat în special reacția atacantului în momentele în care Inter pierdea posesia mingii. „Astăzi m-a impresionat și prin felul în care a făcut presing imediat după pierderea mingii, prin atitudinea de a încerca să o recupereze imediat”, a explicat tehnicianul român.

Chivu consideră că Esposito are încă un potențial important de dezvoltare și că atitudinea sa este apreciată de întregul vestiar. „Are loc de îmbunătățire, se pune la dispoziția grupului, iar grupul îl recunoaște drept un jucător care va oferi un ajutor important, așa cum a făcut și până acum”, a adăugat antrenorul.

Chivu recunoaște că avea emoții înaintea meciului: „Nu știam cum se vor comporta”

Tehnicianul român a explicat că principala provocare înaintea confruntării cu Parma a fost lipsa ritmului competițional. Inter nu mai disputase un meci de campionat de trei săptămâni, situație pe care Chivu a descris-o drept neobișnuită. „Astăzi exista o necunoscută după trei săptămâni de pauză, lucru care nu ni se mai întâmplase. Nu știam cum se vor comporta”, a declarat antrenorul.

Totuși, pregătirea din această perioadă și revenirea fotbaliștilor convocați la echipele naționale au contribuit la prestația solidă a formației milaneze. „Sunt mulțumit de energia pe care am avut-o. Ne-am adaptat imediat adversarului, deși nu aveam foarte multe informații”, a precizat Chivu.

Antrenorul a apreciat și posibilitatea de a oferi minute unor jucători care evoluaseră mai puțin, în timp ce alții au fost menajați după meciurile internaționale.

Ce spune Chivu despre starea lui Çalhanoğlu și debutul lui Spence

Cristian Chivu a oferit explicații și despre situația lui Hakan Çalhanoğlu, după ce mijlocașul a fost surprins folosind gheață în urma înlocuirii sale. Antrenorul a transmis că fotbalistul turc nu are probleme care să provoace îngrijorare. „Çalhanoğlu a făcut un meci foarte bun. Nu am văzut gheața după schimbare, dar este bine. Avem nevoie de toată lumea pentru această perioadă foarte solicitantă”, a declarat Chivu.

Tehnicianul a vorbit și despre primele minute disputate de Spence în tricoul lui Inter, cerând răbdare în privința integrării acestuia. „Nu putem avea prea multe pretenții acum, pentru a nu-l suprasolicita. Sperăm ca, jucând și antrenându-se zilnic, să își îmbunătățească forma fizică”, a explicat antrenorul român.

Chivu a remarcat și contribuțiile lui Carlos Augusto și Federico Dimarco, apreciind calitățile fizice, disponibilitatea la efort și implicarea lor în fazele de recuperare a mingii. În privința lui Spence, antrenorul a subliniat că atmosfera de pe San Siro i-a oferit un impuls important la primele minute petrecute pe teren.