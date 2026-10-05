„Pare făcut pentru a fi antrenorul lui Inter”. O legendă a clubului îl laudă pe Cristian Chivu

„Cristian a găsit ceva special, mai ales după ce a câștigat campionatul și Cupa Italiei. La început, inclusiv din cauza dificultăților pe care le-a întâmpinat, nu părea că este cu adevărat echipa lui. În timp, însă, a construit o formație cu o identitate clară și un stil propriu. Acum, Inter este și mai agresivă și mai spectaculoasă, în sensul că joacă un fotbal modern”, a declarat Wesley Sneijder, într-un interviu publicat luni de Gazzetta dello Sport.

În vârstă de 42 de ani, Sneijder a mers și mai departe cu aprecierile la adresa lui Chivu, ambii titulari în finala din 2010 a Ligii Campionilor, câștigată de Inter cu Bayern, scor 2-0.

„Chivu pare făcut pentru a fi antrenorul lui Inter. Nu mă așteptam să-l văd alergând ca un sprinter pentru a ajunge la jucători și a trăi alături de ei momentele de bucurie/ A mai îmbătrânit puțin, dar în suflet a rămas același”, a spus Sneijder, făcând referire la meciul Inter – Napoli 3-2, disputat pe 5 septembrie 2026.

Inter era condusă cu 0-2, a revenit, iar Lautaro Martínez a marcat golul de 3-2 în minutul 90. După reușită, în timp ce jucătorii se duceau să sărbătorească în apropierea galeriei, Chivu a făcut un sprint către zona lui Hakan Çalhanoğlu pentru a-i explica indicațiile pentru finalul jocului.

Speranțe pentru o nouă finală în Champions League

Sneijder consideră că Inter are în prezent forța necesară pentru a se număra printre cele mai bune echipe din Europa și visează la o nouă finală de Champions League la Madrid.

„În Italia este cea mai bună, asta mi se pare clar. În Europa este cu siguranță una dintre cele mai bune. Echipa se simte bine pe teren și nu trebuie să-și piardă niciodată această plăcere. Grupul este deja unul câștigător de ani buni și poate face ultimul pas. Dar, doar timpul ne va arăta care este nivelul real al tuturor marilor echipe din Champions League”, a afirmat fostul mijlocaș.

Despre faptul că Inter a fost de cele mai multe ori condusă în meciurile din startul sezonului, fiind nevoită să revină, Sneijder consideră că nu este o problemă serioasă.

„Nu cred că este o problemă serioasă. Suntem abia la început. A existat și Cupa Mondială înainte, care probabil a afectat pregătirea, iar unii jucători încă trebuie să se adapteze. Când lucrurile se vor lega, Inter nu va fi cu siguranță condusă mereu cu două goluri. Cert este că de fiecare dată a reușit să revină. A fost foarte aproape să o facă și la Madrid. Doar echipele mari sunt capabile de astfel de reveniri”, a spus el.

Inter Milano ocupă locul secund în Serie A, cu 13 puncte după cinci etape, la egalitate cu AS Roma (locul 1) și Lazio Roma (locul 3).