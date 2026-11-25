Formația pregătită de Cristian Chivu a avut ocazii importante în prima repriză, însă nu a reușit să găsească drumul spre gol. Marcus Thuram și Nicolo Barella au nimerit bara în minutele 42 și 43, după două acțiuni periculoase ale lui Inter.

Campioana Italiei a mai avut o oportunitate importantă în minutul 16, când Djed Spence a scăpat singur cu portarul Alexander Nübel, dar a șutat direct în acesta. Stuttgart a răspuns prin Chris Führich, a cărui execuție a fost respinsă de portarul Josep Martinez în minutul 15.

Un moment neplăcut pentru gazde s-a produs în minutul 40, când Alessandro Bastoni a acuzat probleme fizice și a solicitat înlocuirea. În locul său a intrat Federico Dimarco.

Sucic a deschis scorul de la 11 metri

După pauză, Stuttgart a încercat să pună mai multă presiune, însă Inter a reușit să preia conducerea în minutul 57.

Arbitrul francez François Letexier a acordat penalty pentru italieni după ce fundașul german Josha Vagnoman a atins mingea cu mâna în urma unei centrări trimise de Federico Dimarco. După verificarea fazei cu ajutorul sistemului VAR, decizia a fost confirmată.

Petar Sucic a executat lovitura de la 11 metri și l-a învins pe portarul german, ajungând astfel la al doilea penalty transformat consecutiv, după cel înscris în partida cu Atalanta.

Lautaro Martinez a intrat și a înscris după cinci minute

Cristian Chivu a efectuat mai multe schimbări în repriza secundă, iar Lautaro Martinez a fost unul dintre jucătorii trimiși pe teren în minutul 69, alături de Andy Diouf, în locul lui Marcus Thuram și Henrikh Mkhitaryan.

Cinci minute mai târziu, căpitanul lui Inter a închis practic partida. Lautaro a fost lansat excelent de Dimarco, a preluat mingea în alergare și a finalizat cu un șut puternic de picior drept, stabilind scorul de 2-0.

Stuttgart a încercat să revină în joc, însă nu a mai găsit soluții în ofensivă.

Inter a gestionat avantajul până la final și a obținut trei puncte importante în lupta pentru calificarea directă în optimile de finală ale competiției.

Victoria cu Stuttgart confirmă forma bună a echipei lui Cristian Chivu în Liga Campionilor, după ce Inter câștigase și ultimele două partide europene fără să primească gol.

În urma succesului, Inter urcă pe locul 11, cu 9 puncte, la un singur punct de zona primelor opt poziții, care oferă calificarea directă în optimile de finală.