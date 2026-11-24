„Avem obligația să fim cea mai bună versiune a noastră, cu încredere și fără prezumție. Dar Inter nu trebuie judecată după un final de meci slab, în care nu am jucat bine, pentru că și împotriva Atalantei am fost la înălțime o bună perioadă de timp. Este nevoie de o analiză lucidă a lucrurilor pe care le putem îmbunătăți, discutăm despre asta în interiorul echipei”, a declarat Cristian Chivu, marți, în conferința de presă premergătoare întâlnirii cu VfB Stuttgart, din etapa a cincea a fazei principale a Ligii Campionilor.

Inter vine după două victorii consecutive în Liga Campionilor, cu Șahtior Donețk și Feyenoord, și poate obține al treilea succes consecutiv în competiție în cazul unei victorii miercuri, pe stadionul San Siro. Un rezultat pozitiv ar putea apropia formația italiană de primele opt poziții, care asigură calificarea directă în optimile de finală.

„Obiectivul este să găsim continuitate de la un meci la altul și chiar în interiorul aceleiași partide”, a explicat tehnicianul.

„Fotbalul este un joc de echipă”

Remiza cu Atalanta a readus în discuție problemele defensive ale formației milaneze, care a pierdut avantajul de două goluri în ultimele minute ale întâlnirii de la Bergamo.

Inter a condus cu 2-0 și 3-1, iar după ce Petar Sucic a transformat un penalty și a refăcut avantajul de două goluri, scor 4-2, formația pregătită de Cristian Chivu a primit alte două goluri. Charles De Ketelaere a redus diferența în minutul 81, iar Franck Kessie a egalat din penalty în prelungiri, stabilind scorul final, 4-4.

„Această echipă are caracter, acesta este motivul pentru care a obținut atât de multe rezultate. Nu este corect să ne oprim asupra celor zece minute în care au existat scăderi de concentrare. La Bergamo am jucat bine în multe momente ale partidei, dar ar fi trebuit să ne descurcăm mai bine defensiv în ultimele zece minute”, a spus antrenorul.

El a insistat că responsabilitatea defensivă aparține întregului colectiv, nu doar fundașilor.

„O echipă se apără în 11, nu printr-un anumit nume sau compartiment. Se apără colectiv, atât în spatele liniei mingii, cât și în situațiile de presing. Duelul este individual, dar apărarea este colectivă, iar fotbalul este un joc de echipă”, a explicat Chivu.

Fără transferuri în perioada de mercato

Întrebat dacă Inter are nevoie de întăriri în perioada de mercato din iarnă, în contextul calendarului aglomerat și al problemelor medicale din lot, Cristian Chivu a transmis că nu consideră necesare noi transferuri.

„Avem dubluri pe orice poziție și chiar un mijlocaș în plus. Pentru mine, lotul este competitiv. Nu pot face speculații despre mercato, nu ar fi corect față de jucătorii mei, pe care îi consider cei mai buni din lume și îi tratez ca atare. Nu căutăm scuze în programul aglomerat”, a afirmat tehnicianul.

Inter are însă câteva probleme de efectiv înaintea confruntării cu formația germană. Hakan Calhanoglu, accidentat în partida cu Atalanta, nu va putea evolua, iar polonezul Piotr Zielinski este, de asemenea, indisponibil.

În schimb, Lautaro Martinez, Pio Esposito și Marcus Thuram sunt apți de joc, urmând ca antrenorul să decidă formula de atac în ziua meciului. De asemenea, Stones se simte mai bine și va fi inclus în lot.

„Nu putem face improvizații în această partidă. Avem la dispoziție cinci mijlocași, iar alegerile le veți vedea mâine”, a precizat Chivu.

Inter are șase puncte, Stuttgart are șapte

Partida dintre Inter Milano și VfB Stuttgart este programată miercuri, 25 noiembrie, pe stadionul San Siro, de la ora 22:00.

Înaintea acestei runde, Inter ocupă locul al 15-lea, cu șase puncte, în timp ce Stuttgart se află pe poziția a 14-a, cu șapte puncte.

„Este o nouă oportunitate în Liga Campionilor. Suntem conștienți de ambițiile noastre și de valoarea echipei Stuttgart, care este agresivă, intensă și foarte puternică. Suntem pregătiți să facem tot ce putem pentru a obține un rezultat bun”, a declarat Cristian Chivu.

Inter a început actuala campanie europeană cu înfrângeri în fața lui Real Madrid și Club Brugge, dar a recuperat prin victoriile cu Șahtior Donețk și Feyenoord.