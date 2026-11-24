„Sunt trist pentru jucători, este cel mai rău lucru care li se poate întâmpla și nu vor putea participa la dinamica echipei, dar este o oportunitate minunată pentru a ne demonstra nivelul. Este o provocare frumoasă de înfruntat”, a declarat antrenorul parizienilor, Luis Enrique, marți, în conferința de presă premergătoare partidei cu AS Roma, programată miercuri, pe teren propriu, în etapa a cincea a fazei principale a Ligii Campionilor.

Întrebat dacă absențele celor doi îi afectează încrederea în echipă, tehnicianul a afirmat că PSG trebuie să rămână concentrată asupra obiectivelor sale.

„Accidentările sunt ceva normal în fotbalul de înalt nivel, pentru toate echipele și pentru toți antrenorii. Trebuie să ne obișnuim cu ele. Este adevărat că nu este obișnuit să ai două accidentări atât de grave, dar rămânem concentrați pe recuperarea jucătorilor și pe motivația de a ne îmbunătăți prestația ca echipă. Rămânem concentrați asupra lucrurilor pozitive”, a explicat Luis Enrique.

„Vom compensa prin calitatea echipei”

Cei doi fotbaliști au avut o contribuție importantă la rezultatele europene ale formației pariziene, însumând 23 de goluri și 17 pase decisive în ultimele două sezoane europene. În ambele sezoane, PSG a câștigat Liga Campionilor.

Întrebat cum va compensa pierderea unor jucători atât de importanți, antrenorul spaniol a oferit un răspuns categoric.

„Vom compensa prin calitatea echipei. Să ne apucăm să plângem și să ne plângem? Nu, nu așa funcționează o echipă. Vom fi rezilienți, poate chiar mai atenți decât de obicei, și va fi o provocare frumoasă pentru toată lumea”.

Luis Enrique a amintit că PSG a demonstrat în ultimii trei ani că poate depăși momentele dificile și că are capacitatea de a găsi soluții atât din punct de vedere tactic, cât și tehnic.

PSG nu intenționează să transfere un jucător pentru șase luni

Întrebat dacă accidentările lui Kvaratskhelia și Doué vor determina clubul să intre pe piața transferurilor pentru a-și completa efectivul, tehnicianul a exclus ideea unei achiziții făcute în grabă.

„Am discutat de multe ori despre acest lucru. Nu avem obligația să mergem pe piața transferurilor. Nu putem transfera un jucător pentru șase luni, nu este stilul nostru. Cu acești jucători, acest staff, acest club și acești suporteri, rămânem încrezători că ne vom face treaba bine și vom depăși dificultățile”, a afirmat antrenorul.

Désiré Doué a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept în partida câștigată de PSG în deplasare, cu Nice, scor 3-2, pe 21 noiembrie. Clubul a anunțat că fotbalistul va fi supus unei intervenții chirurgicale înainte de sfârșitul lunii.

Khvicha Kvaratskhelia a suferit același tip de accidentare la genunchiul drept în partida cu FC Barcelona, din 20 octombrie, câștigată de parizieni cu 4-2. Georgianul a fost, la rândul său, programat pentru o intervenție chirurgicală, urmând să absenteze o perioadă îndelungată. PSG nu a comunicat un termen exact pentru revenirea celor doi.

Amintiri frumoase din perioada petrecută la Roma

Partida cu AS Roma are și o semnificație specială pentru Luis Enrique, care a pregătit formația italiană în sezonul 2011-2012. Tehnicianul spaniol a vorbit în termeni pozitivi despre experiența sa din capitala Italiei.

„A fost ceva foarte special pentru mine. Am amintiri frumoase din anul petrecut la Roma și am întotdeauna o senzație plăcută atunci când mă întorc acolo. Este minunat. Lucrurile pot merge mai bine sau mai rău, asta este viața și trebuie să accepți situația. Dar amintirile pe care le păstrez sunt foarte pozitive”, a spus antrenorul.

Luis Enrique a avut cuvinte de apreciere și pentru Gian Piero Gasperini, tehnicianul care conduce în prezent formația romană.

„Gasperini caută să atace tot timpul, să fie mai bun decât adversarul, iar acest lucru nu este obișnuit în fotbalul italian. A rămas fidel acestui mod de a juca. Este minunat să avem antrenori ca el”, a afirmat spaniolul.

Partida Paris Saint-Germain – AS Roma este programată miercuri, 25 noiembrie, pe Parc des Princes, de la ora 22:00.