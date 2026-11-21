Incidentul s-a produs în minutul 38 al partidei de sâmbătă, la doar câteva minute după ce Doué reușise să înscrie pentru PSG, ducând scorul la 2-1. În timp ce încerca să se întoarcă cu mingea la picior, jucătorul și-a răsucit genunchiul drept și s-a prăbușit pe gazon, notează Le Figaro.

„Trebuie să așteptăm investigațiile de mâine, dar este o accidentare gravă, asta e clar. Asta înseamnă viața unui jucător profesionist de nivel înalt (…) Trebuie să accepți acest lucru și sunt convins că se va recupera foarte bine și va reveni și mai puternic”, a spus Luis Enrique, după fluierul final.

Doué a primit îngrijiri medicale pe teren timp de câteva minute, înainte de a fi evacuat pe targă în lacrimi, cu mâinile la față.

Partida s-a terminat 3-2, pentru parizieni marcând Mayulu, Désiré Doué și Ferran Torres. De partea cealaltă, pentru Nice au înscris Mohamed Amoura și Ali Abdi.

Problemele medicale la PSG

Doué fusese convocat la naționala Franței în pauza internațională. A evoluat în înfrângerea cu 3-1 din Italia, însă a ratat partida câștigată cu 2-1 în fața Turciei, din cauza unei probleme dentare și a unor dureri la nivelul musculaturii.

Parizienii au însă deja o absență importantă pe termen lung, jucătorul Khvicha Kvaratskhelia, care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept și a fost operat la finalul lunii octombrie, la Doha.