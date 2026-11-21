Incidentul s-a produs în minutul 38 al partidei de sâmbătă, la doar câteva minute după ce Doué reușise să înscrie pentru PSG, ducând scorul la 2-1. În timp ce încerca să se întoarcă cu mingea la picior, jucătorul și-a răsucit genunchiul drept și s-a prăbușit pe gazon, notează Le Figaro.
„Trebuie să așteptăm investigațiile de mâine, dar este o accidentare gravă, asta e clar. Asta înseamnă viața unui jucător profesionist de nivel înalt (…) Trebuie să accepți acest lucru și sunt convins că se va recupera foarte bine și va reveni și mai puternic”, a spus Luis Enrique, după fluierul final.
Doué a primit îngrijiri medicale pe teren timp de câteva minute, înainte de a fi evacuat pe targă în lacrimi, cu mâinile la față.
Partida s-a terminat 3-2, pentru parizieni marcând Mayulu, Désiré Doué și Ferran Torres. De partea cealaltă, pentru Nice au înscris Mohamed Amoura și Ali Abdi.
Doué fusese convocat la naționala Franței în pauza internațională. A evoluat în înfrângerea cu 3-1 din Italia, însă a ratat partida câștigată cu 2-1 în fața Turciei, din cauza unei probleme dentare și a unor dureri la nivelul musculaturii.
Parizienii au însă deja o absență importantă pe termen lung, jucătorul Khvicha Kvaratskhelia, care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept și a fost operat la finalul lunii octombrie, la Doha.