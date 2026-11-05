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Accident grav în Volovăț, între două autoturisme. O femeie a murit, alte patru persoane au fost rănite

O femeie a murit, iar alte patru persoane, printre care un minor, au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit în localitatea Volovăț.
Accident grav în Volovăț, între două autoturisme. O femeie a murit, alte patru persoane au fost rănite
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Sursa foto: ISU Suceava
Aida Neagu
05 nov. 2026, 09:07, Social
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Femeie decedată în urma accidentului

Femeia care era inconștientă nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată, potrivit datelor ISU Suceava.

Celelalte persoane rănite în accident, care erau conștiente și aveau diferite traumatisme, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din Suceava.

Știrea inițială

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs pe raza localității Volovăț, potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale dotate cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. La intervenție au participat și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

În urma coliziunii, cinci persoane au fost rănite, printre care și un minor. Una dintre victimele adulte este inconștientă, iar medicii îi aplică manevre de resuscitare.

Celelalte persoane implicate în accident au fost preluate de echipajele medicale și paramedicale, care le acordă primul ajutor.

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