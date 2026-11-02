Atac rusesc asupra unui bloc de locuințe din Sloviansk. O femeie a murit, iar alte șase persoane au fost rănite

Forțele rusești au atacat luni, 2 noiembrie, centrul orașului Sloviansk, din regiunea Donețk, cu două bombe FAB-250. Una dintre bombe a lovit un bloc de locuințe cu mai multe etaje, o femeie în vârstă de 68 de ani a murit, iar alte șase persoane au fost rănite.

Atacul a fost anunțat pe Facebook de Vadym Liakh, șeful Administrației Militare a orașului Sloviansk, potrivit Ukrinform.

„Astăzi, 2 noiembrie, în jurul orei 10:00, inamicul a lansat un atac aerian cu două bombe FAB-250 asupra părții centrale a orașului. O bombă a lovit o clădire rezidențială cu mai multe etaje. O femeie în vârstă de 68 de ani a fost ucisă, iar alte șase persoane au fost rănite”, a scris șeful administrației orașului.

Acesta a precizat că trei dintre persoanele rănite au fost transportate la spital, iar celelalte trei au primit îngrijiri medicale în regim ambulatoriu.

Atacul a provocat pagube și altor clădiri și locuri din oraș. Potrivit șefului Administrației Militare, nouă blocuri de locuințe, un oficiu poștal al companiei Nova Poshta, o unitate medicală, un magazin și mai multe vehicule au fost avariate.

Cu o zi înainte, pe data de 1 noiembrie, forțele rusești au ucis un locuitor din regiunea Donețk și au rănit alte două persoane.