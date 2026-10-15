Un pește de porțelan a supraviețuit atacurilor rusești într-un bloc din Kiev / Acum, el este simbolul rezistenței în fața războiului

Apartamentul se află în cartierul Lisovîi din Kiev. În momentul atacului, în locuință se aflau Andrii, logodnica sa și mătușa lor, în vârstă de 72 de ani.

Cei trei au supraviețuit doar pentru că au respectat regula celor doi pereți, o recomandare de protecție în cazul bombardamentelor, care presupune să te adăpostești în spatele a cel puțin doi pereți față de exterior.

Salvatorii i-au evacuat cu ajutorul unei platforme de intervenție la aproximativ 15 minute după atac, scrie Ukrainska Pravda.

Vestea că familia a scăpat cu viață nu a făcut însă mai ușoară întoarcerea în apartament.

Locuința vecină și coridorul blocului au fost devastate de incendiu, toate ferestrele apartamentului lui Andrii au fost sparte, iar suflul exploziei a distrus complet una dintre camere. Forța deflagrației a fost atât de mare, încât a smuls până și linoleumul de pe podea.

„Acum el este cel care are nevoie de ajutor”

Anna Danylenko, verișoara lui Andrii, a povestit pentru Ukrainska Pravda ce s-a întâmplat cu familia sa.

Fotografiile din cartierul Lisovîi, care au arătat amploarea distrugerilor, au căpătat pentru ea o semnificație personală: în clădirea lovită se afla casa celor dragi.

„Astăzi, lumea rusă a ajuns și la familia noastră. Toate acele fotografii îngrozitoare din Lisovîi arată partea de clădire în care se află apartamentul fratelui meu. Cei apropiați știu că am doi frați. Vărul meu, Andrii Dubenko, a ajutat mulți oameni în calitate de voluntar, dentist, cadru medical și pur și simplu ca om care se pricepe să repare aproape orice. Dar acum el este cel care are nevoie de ajutor”, a scris Anna.

Familia nu a putut intra în apartament în timpul nopții, pentru că pompierii încă luptau cu flăcările. S-au întors dimineața, după o noapte nedormită, pentru a încerca să salveze ce mai putea fi salvat.

„Nu am dormit toată noaptea”

Nu am dormit toată noaptea. Ne-am întors dimineața să strângem molozul, pentru că nu putuserăm intra în apartament în timpul nopții – incendiul încă nu fusese stins. Totul este ars, iar pe coridorul devastat de flăcări este multă apă. Oamenii aruncă pe ferestre, jos, pe pământ, lucrurile sparte. Mirosul de ars este peste tot”, a povestit Anna.

Printre resturile din apartament, ea a încercat să recupereze și bucățile unui serviciu de ceai folosit de familie pe vremea când bunica lor era în viață. Beau ceai dintr-un samovar, iar obiectele acelea păstrau amintirea unor vremuri în care familia se aduna în jurul mesei.

„Era ancora mea, ancora familiei noastre”, a scris Anna despre serviciul de ceai.

Peștele de porțelan, o amintire care a rămas întreagă

Printre obiectele distruse, un pește de porțelan a supraviețuit intact. Pentru familia lui Andrii, acesta a devenit un simbol al rezistenței, asemenea cocoșului ceramic rămas pe un dulap de bucătărie după bombardarea orașului Borodianka, o imagine care a făcut înconjurul lumii.

Peștele are însă propria poveste. Era un obiect drag familiei, cu care chiar mama Annei se juca în copilărie.

„Acum avem propriul nostru pește al rezistenței, care a supraviețuit. Chiar și mama mea se juca cu el. Abia luni stăteam în apartamentul lor primitor, în care am crescut, iar acum mă uit printr-o gaură care, acum doar două zile, era o fereastră”, a povestit Anna.

Context

Atacul rusesc din 14 octombrie a vizat un bloc de locuințe cu nouă etaje din cartierul Lisovîi, în districtul Desnianski din Kiev.

Potrivit informațiilor publicate de Ukrainska Pravda, două persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite.

În apartamentul lui Andrii, ferestrele au fost spulberate, o cameră a fost distrusă complet, iar incendiul a mistuit locuința vecină și coridorul.