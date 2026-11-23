Atacul a avut loc duminică dimineața. O femeie în vârstă de 79 de ani a fost, de asemenea, salvată în viață din clădirea prăbușită, a declarat șeful regional al orașului Kiev, Tymur Tkachenko, potrivit BBC.

Un atac asupra unei locuințe private din Bila Țerkva a ucis încă o persoană și a dat foc clădirii, a adăugat el.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, de asemenea, că trei persoane au fost ucise și 13 rănite într-un atac separat de la Vyshneve, tot în regiunea Kiev, care a lovit un magazin alimentar duminică.

Autoritățile ucrainene au declarat că băiatul din Dymer este în stare stabilă și a fost dus la spital și le-au mulțumit tuturor celor implicați în salvarea vieții sale.

Zelenski și poliția națională a Ucrainei au confirmat, de asemenea, salvarea băiatului.

TymurTkachenko a declarat că femeia în vârstă de 79 de ani, salvată din dărâmături, primește tratament la spital.

Anterior, el a declarat că șase persoane au fost rănite în atac, în timp ce altele sunt încă dispărute.

Atacul a lovit clădirea la ora locală 05:00, când familiile încă dormeau, a declarat ministrul ucrainean de interne, Ivan Vyhivskyi.

Peste 70 de atacuri au fost lansate în 10 regiuni ucrainene până duminică seara, a adăugat Vyhivskyi.