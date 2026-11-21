UPDATE 07:30

Alți 55 de cetățeni au fost răniți în atac, între care și doi salvatori, potrivit lui Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare din Dnipropetrovsk.

„Două persoane au murit, iar 55 au fost rănite. Printre cei decedați și răniți se află și un copil. Inamicul a atacat de aproape 10 ori cinci raioane cu drone și rachete”, a declarat oficialul.

Potrivit acestuia, în Krivoi Rog, au fost distruse blocuri de locuințe, un restaurant, un spital, infrastructură, garaje și mașini.

Oficialul a precizat că printre cei internați în spital în stare gravă se numără băieți de 4, 11, 16 și 17 ani, precum și o fetiță de 9 ani.

De asemenea, o fetiță de trei ani a fost și ea dusă la spital în stare moderată, potrivit actualizării publicate, sâmbătă dimineață, pe Telegram, de Oleksandr Hanzha.

Potrivit Președintelui Consiliului regional din Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk, atacul cu rachete balistice a fost lansat deasupra centrului orașului. Acesta a precizat că zona țintită este destul de aglomerată.

Horrific strikes on Kryvyi Rih tonight‼️An ambulance worker and a child are dead, with rescuers and police officers among the injured. ​russians hit a restaurant in the city center with a missile while families with children, staff, and an ambulance crew responding to an emergency call were inside. ​Minutes later, as rescuers and police were evacuating civilians, the russians launched a double-tap strike. Tragically, a female paramedic and a 7-year-old boy were killed, and dozens more, including children, were injured. — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 20, 2026

De asemenea, în raionul Dnipro, unde o casă a luat foc în comunitatea Obukhivka.

Trei persoane au fost rănite: un bărbat în vârstă de 77 de ani și două femei în vârstă de 61 și, respectiv, 75 de ani.

Știre Inițială

Două rachete balistice au lovit parcarea unui restaurant frecventat din centrul orașului, a declarat Oleksandr Vilkul, șeful Consiliului de Apărare din Krivoi Rog, citat de Kyiv Independent.

După prima lovitură, același loc a fost atacat din nou cu drone Shahed, într-un atac de tip „double-tap“.

Potrivit lui Vilkul, atacul a vizat deliberat salvatori, personal medical și angajați ai serviciilor comunale.

23 de blocuri și un spital au fost avariate

Băiatul de 7 ani a fost internat în stare gravă și a murit la spital, din cauza unui traumatism cranian. Dintre cei 42 de răniți, patru sunt copii, iar 27 de persoane se află în spital în stare gravă.

Potrivit informațiilor preliminare, 23 de blocuri, un spital și mai multe imobile comerciale au fost avariate.

Ministrul de Interne, Ivan Vykhivskyi, a precizat că rachetele au lovit restaurantul într-un moment în care în interior se aflau familii cu copii, angajați și o echipă medicală de urgență, sosită în urma unui apel.

Al doilea atac în aceeași zi

Este al doilea atac rusesc asupra orașului în aceeași zi.

Mai devreme, o lovitură a vizat o importantă unitate de infrastructură, a indicat Vilkul.

Atacul are loc după un asalt aerian de amploare asupra Ucrainei, în care șapte oameni au murit la Kiev și alți 17 au fost răniți.

Krivoi Rog se află în regiunea Dnipropetrovsk, la aproximativ 138 de kilometri sud-vest de orașul Dnipro.