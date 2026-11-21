Potrivit publicației germană Welt, care citează DPA, armele complet autonome, roboți ucigași, pot selecta singure țintele și pot declanșa atacuri mortale, fără ca o persoană să dea ordinul final de tragere. Aproape 100 de state au susținut deschiderea negocierilor pentru interzicerea obligatorie din punct de vedere juridic a acestor arme.

Inițiativa nu a obținut însă consensul necesar. Printre statele care s-au opus unui mandat concret de negociere s-au numărat Statele Unite, considerate cea mai mare putere militară și un actor important în dezvoltarea inteligenței artificiale.

În urma discuțiilor, experții guvernamentali vor analiza și vor propune, până în 2028, noi elemente pentru un posibil acord internațional. Aceștia vor trebui să stabilească inclusiv dacă viitoarele înțelegeri ar putea conduce la un tratat obligatoriu din punct de vedere juridic.

Conferința de la Geneva nu a vizat adoptarea unor măsuri concrete privind armele autonome, ci stabilirea cadrului în care ar putea avea loc negocieri sau discuții suplimentare.

Organizații neguvernamentale, printre care Stop Killer Robots, au criticat rezultatul reuniunii, pe care l-au descris drept dezamăgitor.