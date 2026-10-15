Trump anunță un nou pol militar în SUA pentru testarea armelor avansate. Proiectul va include tehnologii autonome și arme hipersonice

Proiectul ar urma să fie dezvoltat de Departamentul de Război al SUA, însă liderul american nu a oferit detalii despre calendarul implementării sau despre legăturile cu infrastructura de testare deja existentă în stat.

Anunțul a fost făcut miercuri, în timpul unui eveniment electoral organizat în Kalispell, un oraș cu aproximativ 30.000 de locuitori, situat în nord-vestul statului Montana, la circa 320 de kilometri de capitala Helena, scrie Reuters.

Donald Trump a prezentat inițiativa drept o investiție în capacitatea militară a Statelor Unite, în contextul în care administrația sa promovează dezvoltarea unor tehnologii considerate esențiale pentru viitoarele conflicte.

„Sunt încântat să vă informez și să anunț că, chiar aici, în Montana, Departamentul de Război va înființa un nou superpoligon pentru testarea armelor și tehnologiilor avansate”, a declarat Trump, potrivit discursului său.

Președintele american a enumerat printre domeniile vizate sistemele autonome, tehnologiile spațiale, războiul electronic și armele supersonice și hipersonice.

Noul poligon militar din Montana va testa arme autonome și tehnologii avansate

Inițiativa anunțată de Donald Trump vizează mai multe categorii de tehnologii militare care ar putea schimba modul în care sunt planificate și desfășurate operațiunile militare.

Armele autonome și platformele bazate pe inteligență artificială pot permite executarea unor misiuni cu intervenție umană redusă. În același timp, sistemele spațiale și echipamentele de război electronic au un rol important în comunicațiile militare, supraveghere și contracararea sistemelor adversarilor.

Armele hipersonice sunt dezvoltate pentru a atinge viteze de peste Mach 5, adică de peste cinci ori viteza sunetului. Armele supersonice depășesc Mach 1, pragul corespunzător vitezei sunetului. Viteza ridicată poate reduce timpul disponibil pentru detectarea și interceptarea acestor arme.

Potrivit planurilor prezentate de președintele american, noul poligon va contribui la dezvoltarea și testarea unor asemenea tehnologii, însă nu au fost precizate bugetul proiectului, capacitatea infrastructurii sau termenul estimat pentru operaționalizare.

Montana are deja infrastructură pentru testarea tehnologiilor aerospațiale și militare

Statul Montana găzduiește deja Montana Spaceport & Test Range și Limestone Hills Innovation & Test Campus, o inițiativă aerospațială și de apărare care reunește sectorul public și cel privat.

Cele două proiecte promovează infrastructura necesară testării și dezvoltării tehnologiilor pentru aplicații comerciale, civile și militare.

Donald Trump nu a precizat dacă noua inițiativă a Pentagonului va fi conectată la aceste facilități existente sau dacă va funcționa separat. De asemenea, nu a oferit informații suplimentare despre amplasamentul exact al noului centru.

Trump promovează proiecte militare în turneul electoral pentru alegerile de la jumătatea mandatului

Anunțul din Montana a fost făcut în cadrul unui turneu electoral prin mai multe state americane, în care Donald Trump susține candidații republicani înaintea alegerilor de la 3 noiembrie.

Scrutinul va decide componența întregii Camere a Reprezentanților, cu 435 de mandate, precum și a 35 dintre cele 100 de locuri din Senatul SUA.

Președintele american a prezentat și alte proiecte guvernamentale în timpul deplasărilor electorale, într-un context în care republicanii se confruntă cu competiții mai strânse decât se anticipa în unele state considerate favorabile partidului.

Trump a promovat anterior dezvoltarea capacităților de apărare spațială. În 2019, în timpul primului său mandat, a fost înființată Forța Spațială a SUA (U.S. Space Force), ca ramură distinctă a forțelor armate americane.

Noul poligon din Montana se înscrie în eforturile de dezvoltare a tehnologiilor militare avansate, însă detaliile privind finanțarea, organizarea și calendarul proiectului nu au fost anunțate.