Familia călătorea într-un SUV din districtul Nalanda către templul Chhinnamasta din Rajrappa, iar acesta s-a izbit de un vehicul greu pe Autostrada Națională 33, în primele ore ale zilei de duminică.

Potrivit The Independent, poliția a precizat că că SUV-ul se deplasa cu viteză mare.

„Încercăm să găsim vehiculul greu care a fugit de la locul accidentului. SUV-ul a fost distrus în impactul coliziunii”, au transmis un purtător de cuvânt al poliției.

Cinci femei și doi copii, inclusiv o fată, s-au numărat printre victime.

În vehicul se aflau 14 persoane, iar medicii de la Spitalul Ramgarh Sadar au declarat 13 dintre ele decedate la sosire. Celălalt pasager, care este rănit grav, se află la terapie intensivă.

Cauza exactă a producerii accidentului este în curs de investigare.

Presa locală a relatat că familia se deplasa la templu pentru a se ruga după ce o femeie, care se număra printre morți, a obținut un post de profesoară la guvern.

Prim-ministrul Narendra Modi a anunțat despăgubiri în valoare de1.800 de lire sterline pentru rudele apropiate ale fiecărei persoane ucise și 440 de lire sterline pentru persoana rănită, potrivit sursei citate.