Regele Charles și-ar fi invitat fiul cel mic să petreacă timp cu el la moșia Balmoral din Scoția, luna trecută.

Reuniunea dintre tată și fiu a avut loc fără Regina Camilla, soția lui Harry, Meghan, sau copiii lor, potrivit publicației The Sun on Sunday, citată de The Independent.

Aceasta este prima lor întâlnire față în față de când Ducele de Sussex s-a întors după șase ani petrecuți în California și doar a patra oară când se văd de la încoronarea regelui în 2023.

Prințul Harry a vorbit public în ultimele luni despre dorința sa de a se împăca cu familia sa, după ce a renunțat la îndatoririle regale și și-a mutat familia peste Atlantic în 2020.

Vizita, care a avut loc în weekendul de 17 octombrie, a fost ținută secretă până când au apărut știri despre aceasta în acest weekend.

Se spune că Regele Charles stătea la casa sa de retragere Birkhall, pe proprietatea de 50.000 de acri din Aberdeenshire, deoarece terenul principal și Castelul Balmoral erau deschise publicului la acea vreme.

„Există dorința de a păstra relațiile bune”

Nu au apărut detalii despre ce s-a spus la întâlnire, dar o sursă din interior a declarat publicației că „există dorința de a păstra relațiile bune”.

Întâlnirea vine după ce Prințul Harry, Meghan Markle și copiii lor s-au întâlnit cu Regele și Regina la Highgrove în iulie, cu o lună înainte de a se muta înapoi în Marea Britanie.

Palatul a descris întâlnirea de la reședința privată a regelui din Gloucestershire drept o „ocazie privată de familie” și a fost prima dată când regele și-a văzut nepoții Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, în persoană în mai bine de patru ani.

Înainte de această vizită, Ducele și Ducesa de Sussex nu au mai fost împreună în Marea Britanie din anul 2022, când au participat la înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a, potrivit sursei citate.