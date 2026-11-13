O zi cu accidente pe arterele principale din țară. Un șofer a fost grav rănit, iar un autocamion cu cereale s-a răstunat

Camion cu cereale răsturnat pe autostrada A4

Un autocamion încărcat cu cereale s-a răsturnat vineri pe autostrada A4 Ovidiu-Agigea, la kilometrul 2, pe sensul de mers spre Ovidiu, în apropierea localității Cumpăna, județul Constanța.

Încărcătura s-a împrăștiat pe suprafața de rulare. Nu au fost înregistrate victime.

Potrivit IPJ Constanța, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați prin apel 112, în jurul orei 14:30, cu privire la producerea accidentului.

Din primele verificări, șoferul autocamionului ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, din cauze care urmează să fie stabilite ulterior, și s-ar fi răsturnat pe partea carosabilă. În urma impactului au rezultat pagube materiale.

La acest moment, circulația este restricționată pe ambele sensuri de mers, iar echipajele de poliție rutieră dirijează traficul pe banda de urgență.

Accident grav între un autoturism și un autobuz, în Predeal

Un alt accident rutier a avut loc pe DN1 Brașov-Ploiești, la kilometrul 143, în stațiunea Predeal, județul Brașov, unde un autoturism și un autobuz au intrat în coliziune.

În urma impactului, șoferul autoturismului a fost grav rănit și primește îngrijiri medicale la fața locului.

Traficul rutier este oprit în ambele direcții pentru a permite intervenția echipajelor specializate.