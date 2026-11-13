Contestațiile au schimbat clasamentul la concursul pentru directorii de școli. Când are loc proba interviului

După încheierea probei de evaluare a proiectelor manageriale din cadrul concursului național pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, 4.449 de candidați pot participa la proba de interviu, programată în perioada 12-27 noiembrie 2026, potrivit anunțului transmis, vineri, de ministerul Educației.

În cadrul acestei etape, 123 de candidați au contestat evaluarea a 163 de planuri manageriale.

Dintre cele 163 de planuri manageriale reevaluate, în cazul a 104 (63,8%) nota a fost modificată prin creștere, pentru 57 (35%) nota a fost modificată prin scădere, iar pentru două (1,2%) nota a rămas neschimbată.

Pentru promovarea probei de evaluare, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7.

În urma contestațiilor, opt candidați au obținut note sub 7, în timp ce pentru 44 de candidați notele au crescut la minimum 7, astfel că aceștia pot participa la proba de interviu.

Interviurile se desfășoară în perioada 12-27 noiembrie 2026. Rezultatele finale ale concursului național pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct vor fi afișate pe 9 decembrie 2026.