Sorin Ionescu, propunerea PSD pentru funcția de ministru delegat la Educație, merge la audierile din Parlament după ce a luat 7 la concursul pentru directori

Sorin Ionescu, propunerea PSD pentru funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar în Guvernul Luca Niculescu și director al Colegiului Național Bănățean din Timișoara, a trecut cu 7 proba de competențe din concursul național pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școli, potrivit publicației Tribuna Învățământului.

Sorin Ionescu va fi prezent luni la audierile de Învățământ din Parlament, programate între 17:00 și 18:00.

„Nu pot să mă duc marți, pentru că sunt audierile și votul”

Ionescu spune că renunță să se mai prezinte la următoarea etapă a concursului de competențe pentru directori din acest an, programate pentru marți.

„Nu pot să mă duc marți, pentru că sunt audierile și votul”, a declarat Ionescu pentru publicația citată.

Despre prima probă, eliminatorie, a concursului, Sorin Ionescu a explicat că nu și-a gestionat corect timpul:

„Am luat 70 de puncte. Greșeala mea a fost că nu mi-am manageriat corect timpul. Eu sunt profesor de istorie. Deci vă dați seama că noi, teoretic, suntem un pic îndepărtați de matematică ca formare”.

„Sigur că e de discutat despre timpul de lucru, dar dacă s-a urmărit capacitatea de reacție a noastră ca director, dacă s-a urmărit capacitatea noastră de a înțelege un text la prima vedere este ok. Din când în când, ca profesor, e bine să mai iei locul și în bancă, să te pui în locul elevilor. Eventual îi vei înțelege mult mai bine”.

Cine este Sorin Ionescu

Înainte de a ajunge director, Sorin Ionescu a lucrat în administrația școlară, ca inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

În activitatea de director, Sorin Ionescu a susținut folosirea tehnologiei în procesul de învățământ și adaptarea școlii la nevoile elevilor.

În anul școlar 2025-2026, Colegiul Național Bănățean a introdus un program-pilot pentru elevii de clasa a XII-a, care prevede patru zile de cursuri cu prezență fizică și o zi de activități online. Măsura a fost justificată prin nevoia de a reduce oboseala elevilor din anii terminali și de a le permite să se concentreze asupra disciplinelor de Bacalaureat și a pregătirii pentru admiterea la facultate.

De la Consiliul Local la funcția de subprefect

În paralel cu activitatea didactică, Ionescu a urmat o carieră politică în PSD.

A fost consilier local al municipiului Timișoara în mandatul 2016-2020 și a făcut parte din structurile de conducere ale organizației municipale a partidului.

În ianuarie 2022, a fost numit subprefect al județului Timiș, la propunerea PSD, funcție pe care a ocupat-o aproximativ 27 de luni.

În aprilie 2024, a demisionat din funcția de subprefect pentru a candida la alegerile locale, deschizând lista PSD pentru Consiliul Local Timișoara.

Dacă ajunge la Educație, Sorin Ionescu ar urma să se ocupe de învățământul preuniversitar în cadrul Ministerului Educației, unde funcția de ministru plin ar urma să fie ocupată de Sorin Costreie, consilier prezidențial pe educație.

Formula ar introduce o noutate – o conducere împărțită între un ministru tehnocrat și un ministru delegat cu susținere politică.