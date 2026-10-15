Cine este Sorin Ionescu, propus ministru delegat pentru învățământul preuniversitar în Guvernul Niculescu

Născut la 22 august 1977, la Sinaia, Sorin Ionescu a absolvit în 1999 Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie a Universității de Vest din Timișoara, specializarea Istorie.

Și-a construit cariera în învățământ, unde a devenit profesor titular, a obținut doctoratul în istorie și a avansat până la gradul didactic I.

În 2014 a preluat conducerea Colegiului Național Bănățean, unul dintre liceele cunoscute din Timișoara.

Înainte de a ajunge director, a lucrat și în administrația școlară, ca inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Ce schimbări a susținut la conducerea liceului

În activitatea sa de director, Sorin Ionescu a susținut folosirea tehnologiei în procesul de învățământ și adaptarea școlii la nevoile elevilor.

Într-un interviu acordat în 2015, afirma că elevii trebuie învățați să folosească internetul și să selecteze corect informațiile, în loc să fie limitați în accesul la resursele online.

În anul școlar 2025-2026, Colegiul Național Bănățean a introdus un program-pilot pentru elevii de clasa a XII-a, care prevede patru zile de cursuri cu prezență fizică și o zi de activități online. Măsura a fost justificată prin nevoia de a reduce oboseala elevilor din anii terminali și de a le permite să se concentreze asupra disciplinelor de Bacalaureat și a pregătirii pentru admiterea la facultate.

De la Consiliul Local la funcția de subprefect

În paralel cu activitatea didactică, Ionescu a urmat o carieră politică în PSD.

A fost consilier local al municipiului Timișoara în mandatul 2016-2020 și a făcut parte din structurile de conducere ale organizației municipale a partidului.

În ianuarie 2022, a fost numit subprefect al județului Timiș, la propunerea PSD.

Pe durata mandatului, și-a suspendat activitatea didactică și funcția de director, care i-au fost rezervate. A rămas în această funcție aproximativ 27 de luni.

În aprilie 2024, a demisionat din funcția de subprefect pentru a candida la alegerile locale, deschizând lista PSD pentru Consiliul Local Timișoara.

După scrutin, a revenit la conducerea Colegiului Național Bănățean.

Ce ar putea însemna numirea la Ministerul Educației

Dacă ajunge la Educație, Sorin Ionescu ar urma să se ocupe de învățământul preuniversitar în cadrul Ministerului Educației, unde funcția de ministru plin ar urma să fie ocupată de Sorin Costreie, consilier prezidențial pe educație.

Formula ar introduce o noutate – o conducere împărțită între un ministru tehnocrat și un ministru delegat cu susținere politică.