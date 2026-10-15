Prima pagină » Social » Cine este Sorin Ionescu, propus ministru delegat pentru învățământul preuniversitar în Guvernul Niculescu

Cine este Sorin Ionescu, propus ministru delegat pentru învățământul preuniversitar în Guvernul Niculescu

Sorin-Gabriel Ionescu, profesor de istorie și director al Colegiului Național Bănățean din Timișoara, este propus pentru funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar în Guvernul condus de Luca Niculescu. Membru PSD din anul 2000, are o experiență de peste două decenii în educație și a ocupat, de-a lungul timpului, funcții în administrația școlară, administrația locală și Prefectura Timiș.
Cine este Sorin Ionescu, propus ministru delegat pentru învățământul preuniversitar în Guvernul Niculescu
Luiza Moldovan
15 oct. 2026, 19:49, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Născut la 22 august 1977, la Sinaia, Sorin Ionescu a absolvit în 1999 Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie a Universității de Vest din Timișoara, specializarea Istorie.

Și-a construit cariera în învățământ, unde a devenit profesor titular, a obținut doctoratul în istorie și a avansat până la gradul didactic I.

În 2014 a preluat conducerea Colegiului Național Bănățean, unul dintre liceele cunoscute din Timișoara.

Înainte de a ajunge director, a lucrat și în administrația școlară, ca inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Ce schimbări a susținut la conducerea liceului

În activitatea sa de director, Sorin Ionescu a susținut folosirea tehnologiei în procesul de învățământ și adaptarea școlii la nevoile elevilor.

Într-un interviu acordat în 2015, afirma că elevii trebuie învățați să folosească internetul și să selecteze corect informațiile, în loc să fie limitați în accesul la resursele online.

În anul școlar 2025-2026, Colegiul Național Bănățean a introdus un program-pilot pentru elevii de clasa a XII-a, care prevede patru zile de cursuri cu prezență fizică și o zi de activități online. Măsura a fost justificată prin nevoia de a reduce oboseala elevilor din anii terminali și de a le permite să se concentreze asupra disciplinelor de Bacalaureat și a pregătirii pentru admiterea la facultate.

De la Consiliul Local la funcția de subprefect

În paralel cu activitatea didactică, Ionescu a urmat o carieră politică în PSD.

A fost consilier local al municipiului Timișoara în mandatul 2016-2020 și a făcut parte din structurile de conducere ale organizației municipale a partidului.

În ianuarie 2022, a fost numit subprefect al județului Timiș, la propunerea PSD.

Pe durata mandatului, și-a suspendat activitatea didactică și funcția de director, care i-au fost rezervate. A rămas în această funcție aproximativ 27 de luni.

În aprilie 2024, a demisionat din funcția de subprefect pentru a candida la alegerile locale, deschizând lista PSD pentru Consiliul Local Timișoara.

După scrutin, a revenit la conducerea Colegiului Național Bănățean.

Ce ar putea însemna numirea la Ministerul Educației

Dacă ajunge la Educație, Sorin Ionescu ar urma să se ocupe de învățământul preuniversitar în cadrul Ministerului Educației, unde funcția de ministru plin ar urma să fie ocupată de Sorin Costreie, consilier prezidențial pe educație.

Formula ar introduce o noutate – o conducere împărțită între un ministru tehnocrat și un ministru delegat cu susținere politică.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
GSP.ro
Miruță constată că s-au înmulțit incidentele cu nave și drone, dar amintește că România nu e o țară aflată în război
Gandul
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
„Punem chirpici în fisuri și mergem mai departe!” Cum își continuă viața locatarii blocului din Rahova afectat de explozie
Libertatea
Proprietarii de apartamente, avertizați: locuințele care ar putea fi eliminate de pe platformele de închiriere. Ce prevede legea
CSID
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Promotor