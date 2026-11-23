Ministrul delegat a susținut că această situație, alături de creșterea normei didactice și de fragmentarea rețelei școlare, contribuie la dificultățile de atragere a tinerilor în sistem și la deficitul de cadre didactice, în special la fizică, chimie, biologie și matematică.

Sorin Ionescu a declarat că sistemul de învățământ se confruntă cu o reducere a numărului profesorilor specializați în disciplinele științifice, în timp ce ponderea cadrelor didactice pensionare este în creștere.

„Dincolo de norma didactică trebuie să pornim și de la o altă realitate. Tot mai puțin profesori de știință. Fizică, chimie, biologie. Iată că începem să avem probleme și la matematică. Crește numărul profesorilor pensionari”, a afirmat ministrul delegat.

Acesta a explicat că puțini absolvenți tineri se prezintă la examenele de titularizare pentru disciplinele respective, iar școlile cu un număr redus de ore disponibile întâmpină dificultăți în atragerea personalului calificat.

„Pentru că la examenele de titularizare nu vin foarte mulți tineri în special la aceste discipline. Un număr foarte mare de necalificați. De ce? Pentru că avem școli fragmentate, așa cum vă spuneam. Școli în care pentru o oră, două sau trei e foarte greu să ducem o resursă umană calificată”, a declarat Sorin Ionescu.

„Plata cu ora în momentul de față este la nivelul unei cafele servite la colț”

Ministrul delegat a criticat nivelul remunerației acordate profesorilor pentru orele predate în regim de plată cu ora, susținând că acesta nu mai reprezintă un stimulent pentru cadrele didactice care ar putea acoperi deficitul de personal din alte localități.

„Plata cu ora în momentul de față este la nivelul unei cafele servite la colț. Adică derizoriu”, a declarat Sorin Ionescu.

Ministrul delegat a arătat că, în anumite situații, costurile deplasării către o altă unitate de învățământ pot depăși suma primită pentru activitatea didactică.

„Nu poți să-i ceri unui profesor să preia plata cu ora într-o localitate învecinată în condițiile în care doar naveta depășește cu mult mai mult banii pe care el îi primește”, a explicat ministrul delegat.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind salarizarea cadrelor didactice, motivarea profesorilor și măsurile necesare pentru atragerea tinerilor în învățământ.

Ionescu: Creșterea normei didactice a dus la eliminarea tinerilor din sistem

Sorin Ionescu a atras atenția și asupra efectelor majorării normei didactice, afirmând că această măsură a contribuit la reducerea oportunităților pentru profesorii aflați la începutul carierei.

El a explicat că, pentru anumite categorii de cadre didactice, norma a crescut de la 16 la 20 de ore, în condițiile în care profesorii cu gradul didactic I și peste 25 de ani vechime beneficiau anterior de o reducere a normei.

„Avem, pe de o parte, această presiune a lipsei cadrelor didactice. Avem, pe de altă parte, o perspectivă de îmbătrânire a resursei umane. Pentru că această creștere de la 16 la 20 de ore în unele cazuri a fost de la 16 la 20 pentru că, dacă țineți minte, colegii care aveau gradul 1 și peste 25 de ani vechime aveau o degrevare de două ore”, a declarat ministrul delegat.

Acesta a susținut că majorarea normei didactice a afectat accesul tinerilor la posturile din sistemul de educație.

„A dus, practic, la eliminarea tinerilor din sistem. De aceea, pe de o parte, trebuie să ne preocupe într-o limită bugetară, dar o limită bugetară pe care trebuie să o negociem cu finanțiștii. Există o perspectivă a unora de a considera școala doar ca un loc în care se cheltuie bani”, a afirmat Sorin Ionescu.

„Plata cu ora trebuie restabilită la un nivel decent”

Ministrul a criticat abordarea exclusiv bugetară a cheltuielilor pentru educație, considerând că efectele subfinanțării se resimt pe termen lung.

„E o viziune mediocră și spun ce am zis un pic mai devreme. Adică dacă astăzi culegem niște roade, este că în urmă cu 20 de ani alți finanțiști au avut exact aceiași viziune asupra școlii românești”, a declarat acesta.

Sorin Ionescu a susținut că este necesară atât îmbunătățirea remunerației pentru orele suplimentare, cât și dezvoltarea unor mecanisme prin care absolvenții să fie atrași către cariera didactică.

„Dacă mergem pe această idee, pe de o parte că plata cu ora trebuie restabilită la un nivel decent, pe de altă parte că trebuie să fim foarte atenți la modul în care îi aducem pe acești tineri în sistemul de învățământ, pentru că este extrem de important ca tinerii să învețe în primii ani de învățământ care este atmosfera dintr-o școală”, a afirmat ministrul delegat.

„Noi formăm istorici, matematicieni, fizicieni, formăm foarte puțin profesori”

O altă problemă semnalată de ministrul delegat privește pregătirea inițială a viitoarelor cadre didactice.

Sorin Ionescu a susținut că universitățile pregătesc specialiști în diferite discipline, dar nu acordă suficientă atenție formării pentru profesia didactică.

„Formarea inițială din păcate în România încă suferă. Noi formăm istorici, matematicieni, fizicieni, formăm foarte puțin profesori”, a declarat ministrul delegat.

Acesta a apreciat inițiativele unor universități de a dezvolta programe de masterat didactic și de a reintroduce dublele specializări, care ar permite profesorilor să predea mai multe discipline.

„Deși avem câteva universități care au curaj, au pornit cu masterate didactice care se duc către această profesionalizare a meseriei de profesori, au reintrodus dublele specializări pentru că e foarte important ca un cadru didactic să aibă cel puțin două specializări în momentul în care intră într-o școală”, a explicat Sorin Ionescu.