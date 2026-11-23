Românii nu vor fi obligați să își schimbe imediat buletinele dacă județele vor fi reorganizate. Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reforma administrativ-teritorială, a declarat luni seară, la Digi24, că vor fi introduse norme tranzitorii care să permită folosirea documentelor cu vechile date.

Buletinele ar putea rămâne valabile până la expirare

Întrebat ce se va întâmpla cu actele de identitate și documentele de proprietate ale cetățenilor în cazul reorganizării județelor, Benea a explicat că schimbarea actelor de identitate nu ar trebui să reprezinte o urgență.

„Vor fi norme tranzitorii care vor permite, fie până la expirarea actului de identitate, să fie valabil cu vechile date. Adică să nu fie o urgență schimbarea documentelor”, a declarat europarlamentarul PSD.

Acesta a subliniat că digitalizarea administrației trebuie accelerată înainte de aplicarea reformei.

„Noi trebuie să facem pași importanți până în 2028, când ar trebui să se întâmple această reformă administrativ-teritorială. Digitalizarea este un proces ireversibil în România, dar nu este foarte accelerat”, a spus Benea.

Potrivit acestuia, digitalizarea documentelor și a arhivelor primăriilor ar putea simplifica relația cetățenilor cu administrația publică.

Reorganizarea comunelor: prag posibil de 2.500 de locuitori

Dragoș Benea a vorbit și despre variantele analizate pentru reorganizarea comunelor, precizând că au fost realizate simulări care iau în calcul mai multe praguri de populație.

„Am făcut simulări pe 3.000 și pe 4.000. Putem finaliza cu 2.500”, a declarat acesta.

Europarlamentarul PSD a explicat că reorganizarea comunelor reprezintă una dintre cele mai complexe componente ale reformei, deoarece trebuie luate în considerare atât datele statistice, cât și realitățile din fiecare comunitate.

Benea a precizat că au fost analizate și situațiile municipiilor reședință de județ și ale localităților din jurul acestora, precum și cele ale aproximativ 120 de orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și ale celor 32 de stațiuni balneoclimaterice cu populații comparabile cu cele ale comunelor.