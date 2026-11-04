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Ministrul Educației, discuții cu sindicatele despre salarizare și bugetul pentru 2027: „Vom susține cauza unui profesor bine plătit”

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a anunțat miercuri că a discutat cu reprezentanții sindicatelor din învățământ despre salarizarea profesorilor, bugetul pentru 2027 și problemele din sistemul educațional.
Ministrul Educației, discuții cu sindicatele despre salarizare și bugetul pentru 2027: „Vom susține cauza unui profesor bine plătit”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
04 nov. 2026, 17:59, Politic
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Într-o postare pe Facebook, Sorin Costreie a precizat că marți, împreună cu Sorin-Gabriel Ionescu, ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, a avut prima întâlnire cu liderii federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar și superior.

„Să ascultăm. Cu gândul acesta am început, ieri, prima întâlnire cu liderii federațiilor sindicale din învățământ (preuniversitar și superior), împreună cu ministrul delegat Sorin-Gabriel Ionescu. Ce am auzit? Preocupări legitime, în spatele multor întrebări care pot părea «mici»…”, a scris ministrul.

Discuții despre salariile profesorilor și reducerea birocrației

Una dintre principalele teme ale întâlnirii a fost salarizarea cadrelor didactice, în contextul pregătirii bugetului pentru anul 2027.

„Cât prețuim munca profesorului? Am vorbit despre salarizare și despre bugetul pentru 2027. Vom căuta soluții împreună cu Guvernul și cu Ministerul Finanțelor și îmi doresc ca sindicatele să fie la masă cu noi pe tot acest drum. Vom susține împreună cauza unui profesor bine plătit, ca să fie bine motivat”, a spus Sorin Costreie.

Ministrul a abordat și problemele legate de violența din școli și de birocrația cu care se confruntă profesorii.

„Ce fel de școală vrem? Una în care niciun copil și niciun profesor nu rămâne singur în fața violenței. Tot aici intră și întrebarea despre hârtii: câte dintre ele servesc la ceva și câte doar ne țin departe de elevi? Subiectul este o preocupare și pentru mine: am anunțat deja un studiu despre debirocratizare, pentru a vedea de unde vine încărcarea profesorilor. Am citit și comentariile dumneavoastră și vă mulțumesc pentru ele. Cred că trebuie să ne gândim serios și la ipoteza birocrației defensive: unele hârtii sunt făcute nu pentru că este nevoie de ele, ci pentru că «ne acoperă»”, a explicat acesta.

Ministrul Educației consideră că unele măsuri ar trebui reanalizate

În cadrul întâlnirii au fost discutate și norma didactică, numărul elevilor din clase, plata cu ora, bursele, naveta profesorilor și pregătirea viitoarelor cadre didactice.

„Legat de prima de carieră didactică: vom transmite clarificări în zilele următoare. În ceea ce privește măsurile din Legea 141, și eu consider că unele dintre ele ar trebui reanalizate și acest lucru apare explicit și în programul de guvernare. Nu voi promite cifre pe care nu le pot garanta, dar nici nu le voi ocoli. Pentru că în spatele cifrelor sunt, mereu, niște oameni. Cred că dialogul începe cu disponibilitatea de a admite că propria perspectivă poate fi incompletă. Iar atunci când iei decizii care afectează viețile altora, această disponibilitate devine o responsabilitate”, a mai transmis ministrul Educației.

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