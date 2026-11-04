PSD susține rolul bisericii și al școlii în păstrarea identității românești în Balcani

Evenimentul a fost organizat de Comisia pentru românii de pretutindeni din cadrul Senatului și a reunit reprezentanți ai comunităților românești din Balcani, parlamentari și reprezentanți ai unor instituții culturale și religioase.

La congres au participat reprezentanți ai Institutului Cultural Român, ai Academiei Române și ai Bisericii. Intervențiile și volumele prezentate au evidențiat realitățile cu care se confruntă comunitățile românești din regiune, precum și eforturile depuse pentru păstrarea limbii, tradițiilor și patrimoniului cultural.

Senatoarea PSD Andra Bica, membră a Comisiei pentru românii de pretutindeni, a subliniat rolul esențial al profesorilor și preoților în transmiterea identității românești către generațiile tinere, în special în comunitățile mici, vulnerabile în fața procesului de asimilare.

„Profesorii și preoții au un rol esențial în transmiterea limbii, a credinței și a tradițiilor către copii, mai ales acolo unde comunitățile sunt mici și riscul asimilării este ridicat. România are responsabilitatea de a sprijini această muncă prin proiecte educaționale și culturale adaptate nevoilor comunităților”, a declarat senatoarea.

Aceasta a evidențiat că păstrarea legăturii cu românii din afara granițelor presupune prezență, dialog și sprijin constant, fiecare școală, biserică și copil care învață limba română contribuind la continuitatea identității naționale.

Proiecte educaționale și culturale pentru românii din Balcani

Participanții la congres au subliniat necesitatea dezvoltării unor politici publice transfrontaliere concrete, prin care România să finanțeze direct proiecte educaționale și culturale în comunitățile românești din Balcani.

De asemenea, a fost evidențiată importanța consolidării relațiilor dintre asociațiile românești din regiune și instituțiile din România, cu sprijinul comisiilor parlamentare pentru românii de pretutindeni și al societăților culturale tradiționale.

Consiliu Consultativ al Românilor de Pretutindeni, prevăzut în programul de guvernare

Potrivit comunicării PSD, programul de guvernare pentru perioada 2026-2028 prevede înființarea Consiliului Consultativ al Românilor de Pretutindeni. Acesta ar urma să funcționeze ca un mecanism permanent de dialog între Guvern și reprezentanții diasporei și ai comunităților istorice.

Inițiativa urmărește implicarea reprezentanților românilor din afara granițelor în elaborarea politicilor publice care îi vizează, menținerea unui dialog constant cu autoritățile și simplificarea accesului la serviciile publice pentru diaspora.

Congresul Românității Balcanice a oferit astfel un cadru de dialog privind măsurile necesare pentru protejarea limbii române și transmiterea patrimoniului cultural către generațiile viitoare.