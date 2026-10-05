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Soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu deschid la Viena seria „Turnee de poveste”

Soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu deschid, pe 6 octombrie, la Viena, seria de recitaluri dedicate comunităților românești din Europa, în cadrul proiectului „Turnee de poveste... pretutindeni”.
Soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu deschid la Viena seria „Turnee de poveste”
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Laura Buciu
05 oct. 2026, 10:07, Cultură-Media
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Recitalul „Zâmbetul muzicii” va avea loc marți, de la ora 19:00, la Mozarthaus Vienna. Programul include lucrări de Caccini, Hahn, Duparc, Mascagni, Enescu, Stephănescu, Brediceanu, Delibes, Chopin, Menotti și Weill.

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Pentru Teodora Gheorghiu, revenirea la Viena are și o semnificație personală. Soprana a făcut parte timp de patru ani din ansamblul Staatsoper Wien, iar acum revine în capitala Austriei pentru un recital destinat și românilor din diaspora.

„Cântul capătă altă greutate când știi că printre cei din sală sunt oameni care au plecat de-acasă acum zece, douăzeci de ani”, spune artista.

Recitaluri la Berlin, Londra și Roma

Proiectul continuă pe 9 octombrie, la Berlin, cu mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu, pe 14 octombrie, la Londra, cu soprana Leontina Văduva și pianistul Cătălin Răducanu, și pe 23 octombrie, la Roma, cu soprana Iulia Isaev și pianista Liana Mareș.

Înaintea fiecărui recital, muzicologul Oltea Șerban-Pârâu va susține conferințe introductive pentru publicul larg.

„Turnee de poveste… pretutindeni” se află la cea de-a treia ediție și are ca obiectiv promovarea identității culturale românești în diaspora și consolidarea legăturilor dintre România și comunitățile românești din Europa.

Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și este produs de Pro Contemporania, cu sprijinul ambasadelor României din țările gazdă și în parteneriat cu institutele culturale românești.

 

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