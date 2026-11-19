Liderul de la Kiev insistă că nicio decizie privind viitorul Ucrainei nu poate fi luată fără participarea acesteia la negocieri și subliniază că Europa trebuie să fie implicată în hotărârile care îi afectează securitatea.

Zelenski: Ucraina și Europa trebuie să participe la deciziile care le privesc

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Volodimir Zelenski a reafirmat poziția comună a Kievului și a partenerilor europeni privind negocierile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia.

Declarațiile vin în contextul contactelor diplomatice dintre Washington, Moscova și Beijing, desfășurate în China, unde președintele american Donald Trump participă la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

„Noi și europenii avem o poziție comună clară: problemele care privesc Ucraina trebuie decise cu participarea Ucrainei, iar problemele care privesc Europa trebuie decise cu participarea Europei. Aceasta este singura abordare posibilă”, a transmis Zelenski.

Mesajul evidențiază preocuparea autorităților ucrainene ca eventualele înțelegeri diplomatice să nu fie negociate fără implicarea directă a Kievului.



Emisarii lui Trump ar urma să prezinte la Berlin rezultatele discuțiilor din China

Președintele ucrainean a anunțat că așteaptă o întâlnire cu reprezentanții administrației americane, în cadrul căreia să primească informații despre discuțiile purtate de Donald Trump.

Potrivit lui Zelenski, emisarii americani au promis că vor prezenta, la Berlin, o informare privind contactele diplomatice ale președintelui SUA, inclusiv cele desfășurate în China.

„Contăm pe o întâlnire cu emisarii președintelui SUA și vom discuta cu liderii europeni despre următorii noștri pași în negocierile cu rușii”, a precizat liderul ucrainean.

Kievul urmează să primească informații și de la alți parteneri internaționali prezenți la reuniunea din China.

Zelenski a insistat că Ucraina rămâne angajată în eforturile pentru încheierea conflictului și că participă constructiv la inițiativele diplomatice.

Noi pachete de sprijin pentru apărarea și sectorul energetic al Ucrainei

În paralel cu aceste demersuri, președintele ucrainean a anunțat pregătirea unei noi reuniuni a Coaliției de Voință, formată din state care susțin Ucraina.

Întâlnirea este programată pentru ziua următoare mesajului și va avea ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Kievului.

„Pregătim noi pachete de sprijin pentru Ucraina, în primul rând pentru apărarea noastră și pentru sectorul energetic”, a declarat Zelenski.

Acesta a precizat că sunt planificate și întrevederi bilaterale, de la care autoritățile ucrainene așteaptă rezultate suplimentare atât în domeniul asistenței, cât și în plan diplomatic.

Miza negocierilor pentru securitatea Europei

Poziția exprimată de Zelenski este relevantă și pentru regiunea noastră, în condițiile în care eventualele acorduri privind încheierea războiului ar putea influența arhitectura de securitate a Europei de Est și a regiunii Mării Negre.

Participarea statelor europene la negocierile care privesc securitatea continentului reprezintă una dintre solicitările centrale formulate de liderul ucrainean.

„Mulțumesc tuturor celor care ajută și care susțin o agendă puternică pentru a pune capăt acestui război”, a transmis Zelenski în încheierea mesajului.