Audierea lui Thomas Markle vine la două săptămâni după ce acesta a fost arestat în Florida și acuzat de depozitarea de materiale explicite cu minori în California.

Tatăl Ducesei de Sussex a fost eliberat după arestarea sa într-un centru de îngrijire pentru seniori, dar a fost trimis în închisoare patru zile mai târziu, pe 10 noiembrie. Autoritățile l-au acuzat că și-a brățara electronică de monitorizare de pe gleznă, notează The Independent.

Un judecător a decis, de asemenea, ca acesta să fie examinat de un profesionist în sănătate mintală.

Audierea este programată pentru joi după-amiază la tribunalul federal din Tampa, Florida.

Anterior, autoritățile au confiscat aproximativ 78 de obiecte din depozite din zona Los Angeles, inclusiv diapozitive, negative de film și cărți, care conțineau imagini cu presupuse abuzuri sexuale asupra copiilor, a precizat FBI într-un document depus la instanță.

Fratele vitreg al lui Meghan Markle a găsit imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor în timp ce golea casa tatălui lor din Filipine. Descoperirea a dus la o percheziție a celor două unități de depozitare americane din California, pe care Markle le închiriase din 2008.

În Filipine, Thomas Markle este anchetat pentru deținere și intenție de distribuire a unor imagini.

Centrul pentru Protecția Femeilor și Copiilor, o filială a Poliției Naționale Filipineze, a depus luni o plângere penală oficială împotriva acestuia, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, generalul de brigadă Allen Rae Co, într-o declarație scrisă.