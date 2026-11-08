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Meghan Markle și mama sa „vor să ajute” FBI-ul în ancheta care îl vizează pe Thomas Markle

O sursă apropiată lui Meghan Markle a declarat că atât Ducesa de Sussex cât și mama sa sunt dispuse să coopereze cu FBI-ul în ancheta care îl vizează pe Thomas Markle, privind presupusa deținere de materiale pornografice cu minori.
Meghan Markle și mama sa „vor să ajute” FBI-ul în ancheta care îl vizează pe Thomas Markle
Ioana Târziu
08 nov. 2026, 15:24, Știri externe
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Thomas Markle Snr, în vârstă de 82 de ani, a fost arestat vineri la azilul său de bătrâni din Florida de către agenți FBI, care l-au escortat pe tatăl lui Meghan Markle, încătușat.

La câteva ore, acesta a fost eliberat pe cauțiune și monitorizat electronic.

Potrivit Mirror, Ducesa de Sussex este dispusă să coopereze cu autoritățile, în orice anchetă care îl vizează pe tatăl ei, fie în SUA, fie în altă parte.

Se pare că și mama ducesei, Doria Ragland, în vârstă de 70 de ani, s-a oferit să ajute FBI-ul în ancheta lor, a declarat o persoană apropiată cu Meghan Markle.

„Absolut că o va face. I-ar plăcea foarte mult”, a transmis apropiata Ducesei de Sussex.

Patru cutii cu materiale, despre care se presupune că ar fi fost găsite în fosta casă a domnului Markle Sr. din Filipine, au fost predate autorităților săptămâna trecută.

Unele materiale ar fi prezentat presupuse abuzuri sexuale asupra unor fete cu vârste de aproximativ 10-11 ani. Fiul bărbatului, Thomas Markle Jr., susține că a predat descoperirea autorităților din Filipine.

Anterior, el a negat acuzațiile împotriva sa, numindu-le „minciuni bolnave”, dar nu a pledat oficial în timpul apariției sale de vineri în instanță, la tribunalul federal din Tampa.

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