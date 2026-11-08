Telefonul care a contribuit la căderea unui cancelar european. Ce rol pretinde că a avut un presupus agent rus

Informațiile apar în documente ale unei anchete austriece consultate de publicația britanică The Telegraph.

Dezvăluirile publicate în presa britanică ridică noi întrebări privind amploarea posibilelor ingerințe rusești în politica europeană și legăturile dintre rețelele de spionaj și instituțiile statului austriac.

Mesajele în care Marsalek susține că a contribuit la demisia cancelarului

Potrivit The Telegraph, documentele conțin conversații din 22 octombrie 2021 între Jan Marsalek și Orlin Roussev, coordonatorul unei rețele de spionaj care a operat în Regatul Unit.

Marsalek, care ar fi utilizat pseudonimul „Rupert Ticz”, a afirmat că gruparea sa reușise să contribuie la înlăturarea fostului cancelar prin confiscarea telefonului mobil al unui apropiat al acestuia, implicat, potrivit mesajelor, în gestionarea finanțării politice.

Referirea viza telefonul lui Thomas Schmid, fost înalt funcționar în Ministerul austriac de Finanțe și colaborator apropiat al lui Sebastian Kurz.

Dispozitivul fusese confiscat de anchetatorii austrieci la 12 noiembrie 2019, iar mesajele recuperate au devenit ulterior probe importante în mai multe investigații privind presupuse fapte de corupție.

În conversațiile analizate, Marsalek a sugerat că informațiile descoperite pe telefon au avut un rol decisiv în încheierea mandatului cancelarului.

Anchetatorii austrieci interpretează mesajele drept o revendicare a implicării sale în confiscarea dispozitivului.

Documentele nu demonstrează însă că Marsalek a organizat efectiv ridicarea telefonului sau că serviciile ruse au provocat demisia lui Kurz. Investigația continuă.

Sebastian Kurz a demisionat în urma unor anchete de corupție

Sebastian Kurz a devenit cancelar al Austriei în 2017, la vârsta de 31 de ani, fiind atunci cel mai tânăr șef de guvern din lume.

Cariera sa politică a fost afectată de investigații privind presupusa utilizare a fondurilor publice pentru sondaje favorabile și promovare mediatică în beneficiul Partidului Popular Austriac (ÖVP).

La 6 octombrie 2021, procurorii au efectuat percheziții la Cancelaria federală, Ministerul de Finanțe și sediul partidului.

Presiunea politică generată de anchetă a dus la demisia lui Kurz, anunțată la 9 octombrie 2021.

Fostul cancelar a negat constant acuzațiile de corupție.

Kurz a refuzat să comenteze mesajele descoperite. Persoane apropiate acestuia au declarat că fostul lider a fost surprins de posibilitatea existenței unei legături cu Rusia.

Cine este Jan Marsalek și ce legături are cu spionajul rus

Jan Marsalek este căutat de autoritățile europene după prăbușirea companiei Wirecard, în iunie 2020, pe fondul unui scandal financiar de amploare.

Fostul director a fugit din Germania și, potrivit procurorilor britanici, s-a stabilit la Moscova, unde ar fi desfășurat activități pentru Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

El este vizat de investigații privind fraude financiare și presupuse operațiuni de spionaj în mai multe state europene, inclusiv Austria.

Mesajele analizate de jurnaliști au fost recuperate de poliția britanică din dispozitive confiscate în urma arestării lui Orlin Roussev, în februarie 2023.

Roussev a fost condamnat în Regatul Unit la zece ani și opt luni de închisoare pentru implicarea într-o rețea de spionaj în beneficiul Rusiei.

Gruparea a desfășurat operațiuni de supraveghere a opozanților Kremlinului și a jurnaliștilor de investigație, fiind implicată și în planificarea unor campanii de dezinformare.

Ancheta vizează posibile ingerințe în politica Austriei

Documentele consultate de The Telegraph fac parte dintr-o investigație a poliției austriece privind sprijinirea unui serviciu de informații străin și posibila intervenție în viața politică a țării.

Autoritățile analizează inclusiv suspiciuni privind transmiterea unor informații sensibile către Marsalek de către persoane din structurile austriece de securitate.

Într-un episod separat, trei telefoane aparținând unor oficiali de rang înalt din Ministerul de Interne al Austriei ar fi ajuns în Rusia, prin intermediul unor persoane asociate rețelei de spionaj.

Potrivit documentelor, dispozitivele au fost transportate din Viena prin Istanbul, în 2022.

Aceste telefoane nu au legătură demonstrată cu dispozitivul lui Thomas Schmid, confiscat în 2019.

Experții avertizează asupra riscurilor pentru securitatea europeană

Dezvăluirile au provocat îngrijorare în rândul unor parlamentari britanici și specialiști în securitate.

Fostul lider conservator Iain Duncan Smith a apreciat că informațiile evidențiază caracterul tot mai îndrăzneț al operațiunilor atribuite Rusiei.

La rândul său, parlamentarul laburist Graeme Downie a avertizat asupra încercărilor Kremlinului de a amplifica diviziunile dintre democrațiile europene.

Robert Clark, expert al institutului american Yorktown, consideră că Austria reprezintă un mediu favorabil activităților de informații rusești, inclusiv din cauza statutului său de neutralitate.

Ed Arnold, specialist la Royal United Services Institute, a atras însă atenția că Marsalek ar putea să își exagereze contribuția la căderea lui Kurz pentru a-și consolida reputația în mediul serviciilor de informații.

Ministerul austriac de Interne a precizat că nu comentează investigațiile aflate în desfășurare.