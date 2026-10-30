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A mers să ceară un loc de muncă la Bugatti și a plecat cu un Chiron de 3 milioane de euro. Șeful companiei l-a urmărit cu un Porsche

Un croat a mers să ceară un loc de muncă la Bugatti. A plecat cu un Bugatti Chiron, ediție limitată, de 3 milioane de euro. Mașina a fost găsită în Austria, după o urmărire prin trei țări.
A mers să ceară un loc de muncă la Bugatti și a plecat cu un Chiron de 3 milioane de euro. Șeful companiei l-a urmărit cu un Porsche
Andreea Tobias
30 oct. 2026, 12:27, Știri externe
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Un bărbat croat s-a prezentat la Bugatti, lângă Zagreb, ca să ceară un loc de muncă. A observat însă mașinile parcate afară și a plecat cu un Chiron ediție limitată.

Cheile erau în mașină.

Mate Rimac, directorul Bugatti Rimac, lasă cheile de ani de zile în mașini, în așa fel încât angajații să le poată muta sau testa. Așa s-a ajuns ca un Bugatti Chiron furat de un necunoscut să traverseze Slovenia și să ajungă în Austria, potrivit Autoblog.

„Avea un avans de o oră”

Cineva a văzut mașina pe stradă și a anunțat compania. Angajații au făcut o verificare rapidă și au aflat că nimeni nu-l cunoștea pe șofer. Pe baza datelor transmise în timp real de mașină, echipa a văzut că acesta se îndrepta spre Slovenia.

Mate Rimac a sunat la poliție, apoi s-a urcat în Porsche-ul 911 aflat chiar lângă el, care avea rezervorul plin. „Avea un avans de o oră”, a explicat șeful Bugatti.

Hoțul a trecut prin Slovenia și a intrat în Austria prin punctul de frontieră Spielfeld. Rimac crede că acesta a alimentat pe drum fără să plătească. Poliția austriacă a oprit mașina pe autostrada A9, lângă Graz.

Hoțul venise să ceară un loc de muncă

Suspectul este un croat de 36 de ani. Când l-a întâlnit la poliție, Rimac a aflat că bărbatul venise la companie să ceară un loc de muncă. I-a spus că a văzut mașina și că avea cheia înăuntru, „de parcă ar fi fost vina mea”, a povestit Rimac.

Mașina a fost recuperată în mai puțin de o zi, cu daune minore. Rimac a decis să nu depună plângere, pentru că i-a părut rău de bărbat.

Bugatti Chiron este una dintre cele mai rapide mașini de serie din lume, iar exemplarul lui Rimac valorează în jur de 3 milioane de euro.

Potrivit Autoblog, este vorba de versiunea Chiron Sport „110 Ans”, făcută pentru aniversarea mărcii și produsă în doar 20 de exemplare. Un astfel de model este scos la vânzare în Japonia la peste 3,8 milioane de euro.

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