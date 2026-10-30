Anchetă la reședința regală britanică Balmoral. Poliția verifică informații privind posibile victime ale traficului sexual din rețeaua Epstein

Verificările vizează și împrejurările unor deplasări la Balmoral ale lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, relatează Daily Mail.

Autoritățile scoțiene au precizat că demersurile se află într-un stadiu incipient și că investigația se bazează pe informațiile și probele disponibile.

Potrivit publicației britanice, anchetatorii examinează afirmații referitoare la posibila aducere a unor femei la Balmoral, proprietate regală situată în regiunea Highlands din Scoția.

Poliția confirmă verificări aflate într-un stadiu incipient

Un purtător de cuvânt al Police Scotland a confirmat că instituția a primit informații în legătură cu acest caz și că efectuează verificări active.

Potrivit declarației transmise vineri publicației britanice, ancheta se află într-o fază foarte timpurie, iar toate demersurile sunt fundamentate pe probe, cu acordarea unei atenții deosebite nevoilor victimelor și supraviețuitorilor abuzurilor.

Reprezentanții poliției au subliniat că nu pot confirma detalii despre verificările în curs și că orice comentariu suplimentar ar fi nepotrivit în această etapă.

Comunicatul poliției nu indică existența unor noi acuzații penale formulate împotriva lui Andrew Mountbatten-Windsor și nici nu precizează dacă au fost identificate persoane care ar fi fost traficate la Balmoral.

Vizite la Balmoral și fotografii apărute în dosarul Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor și Ghislaine Maxwell ar fi călătorit la Balmoral în anul 2006, la bordul unui avion privat aparținând lui Jeffrey Epstein.

De asemenea, o fotografie prezentată anterior de procurorii americani îi înfățișează pe Epstein și Maxwell într-o cabană din zona Balmoral, în timpul unei deplasări din 1999.

Alte imagini făcute publice de Departamentul Justiției din Statele Unite par să îi surprindă pe Andrew și Epstein în timpul unei partide de vânătoare pe proprietatea regală.

Aceste materiale documentează prezența sau legăturile persoanelor respective cu domeniul Balmoral, însă nu constituie, prin ele însele, dovezi ale comiterii unor infracțiuni în acel loc.

Andrew Mountbatten-Windsor a negat acuzațiile de abuz sexual

Relația dintre Andrew și Jeffrey Epstein a generat, de-a lungul anilor, controverse majore în Regatul Unit, în special după acuzațiile formulate de Virginia Giuffre, una dintre femeile care au declarat că au fost exploatate sexual în cadrul rețelei finanțistului american.

Giuffre a susținut că a fost constrânsă să întrețină relații sexuale cu Andrew în trei ocazii, inclusiv când avea 17 ani.

Fostul membru al familiei regale a respins în mod repetat acuzațiile și a negat că ar fi comis faptele imputate.

În 2022, Andrew a încheiat o înțelegere financiară pentru soluționarea procesului civil intentat de Virginia Giuffre în Statele Unite. Acordul nu a reprezentat o hotărâre judecătorească prin care acesta să fi fost declarat vinovat.

Virginia Giuffre a murit în aprilie 2025.

Familia regală i-a retras titlurile și privilegiile

Controversele legate de asocierea cu Jeffrey Epstein au avut consecințe importante asupra statutului lui Andrew în cadrul familiei regale britanice.

În octombrie 2025, Palatul Buckingham a anunțat inițierea procedurilor de retragere a titulaturilor și onorurilor acestuia, precum și măsuri pentru părăsirea reședinței Royal Lodge.

Andrew a început să fie cunoscut public sub numele Andrew Mountbatten-Windsor, iar mutarea sa într-o altă proprietate privată de pe domeniul Sandringham, în Norfolk, a fost anunțată de Palat.

În comunicarea oficială de la acel moment, Palatul Buckingham a precizat că măsurile au fost considerate necesare în pofida faptului că Andrew continua să respingă acuzațiile formulate împotriva sa.

Instituția a transmis, de asemenea, un mesaj de solidaritate cu victimele și supraviețuitorii abuzurilor.

Alte investigații privind relația dintre Andrew și Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor este vizat și de verificări separate privind posibile abateri în exercitarea unei funcții publice.

Acestea au legătură cu suspiciuni potrivit cărora, în perioada în care a fost reprezentant comercial al Regatului Unit, Andrew i-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein informații sensibile prin corespondență electronică.

Publicația britanică relatează că Andrew a fost reținut pentru audieri la începutul acestui an și ulterior eliberat în timp ce investigațiile au continuat.

Acesta a negat orice faptă ilegală.

Cazul Epstein continuă să genereze investigații

Jeffrey Epstein, finanțist american condamnat anterior pentru infracțiuni sexuale, a murit în august 2019, într-o închisoare din New York, în timp ce aștepta judecarea unor acuzații federale de trafic sexual.

Ghislaine Maxwell, o apropiată și colaboratoare a acestuia, a fost ulterior condamnată pentru rolul său în recrutarea și exploatarea sexuală a unor fete minore.

Noile verificări anunțate de Police Scotland readuc în atenție legăturile dintre Epstein, Maxwell și Andrew Mountbatten-Windsor, precum și deplasările acestora la proprietăți asociate familiei regale britanice.